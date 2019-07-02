Министр обороны Германии выдвинута на пост главы Еврокомиссии

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен выдвинута на пост главы Европейской комиссии — высшего органа исполнительной власти в Евросоюзе. Такое решение принято во вторник на саммите ЕС в Брюсселе, сообщил в твиттере председатель Европейского совета Дональд Туск.

Если назначение будет одобрено Европейским парламентом, фон дер Ляйен станет первой женщиной, возглавляющей исполнительную власть в ЕС. Ранее в своей карьере она уже стала первой женщиной, возглавляющей министерство обороны Германии.

Выбор фон дер Ляйен стал результатом трёхдневных переговоров на саммите в Брюсселе, на котором странам не удавалось договориться о кандидате, устраивающим всех участников. Наиболее вероятным кандидатом на пост главы Еврокомиссии считался социал-демократ Франс Тиммерманс из Нидерландов. Его предложили в воскресенье глава Европейского совета Дональд Туск и ряд лидеров стран ЕС, включая канцлера Германии Ангелу Меркель.

На саммите в воскресенье и понедельник, однако, против этой кандидатуры категорически высказалось большинство стран Центральной и Восточной Европы во главе с Польшей. Кроме того, против неожиданно выступила и крупнейшая фракция Европарламента — правоцентристская Европейская народная партия.