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Министр обороны Германии выдвинута на пост главы Еврокомиссии

Урсула фон дер Ляйен

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Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен выдвинута на пост главы Европейской комиссии — высшего органа исполнительной власти в Евросоюзе. Такое решение принято во вторник на саммите ЕС в Брюсселе, сообщил в твиттере председатель Европейского совета Дональд Туск.

Если назначение будет одобрено Европейским парламентом, фон дер Ляйен станет первой женщиной, возглавляющей исполнительную власть в ЕС. Ранее в своей карьере она уже стала первой женщиной, возглавляющей министерство обороны Германии.

Выбор фон дер Ляйен стал результатом трёхдневных переговоров на саммите в Брюсселе, на котором странам не удавалось договориться о кандидате, устраивающим всех участников. Наиболее вероятным кандидатом на пост главы Еврокомиссии считался социал-демократ Франс Тиммерманс из Нидерландов. Его предложили в воскресенье глава Европейского совета Дональд Туск и ряд лидеров стран ЕС, включая канцлера Германии Ангелу Меркель.

На саммите в воскресенье и понедельник, однако, против этой кандидатуры категорически высказалось большинство стран Центральной и Восточной Европы во главе с Польшей. Кроме того, против неожиданно выступила и крупнейшая фракция Европарламента — правоцентристская Европейская народная партия.

  • По итогам выборов в Европарламент в мае коалиция право- и левоцентристских партий потеряла большинство. Дополнительная фрагментация парламента осложняет достижение компромиссных решений.
  • На пост главы Европейского центробанка во вторник была выдвинута директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард. На пост председателя Евросовета выдвинута кандидатура премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля, а Верховного комиссара иностранных дел — министра иностранных дел Испании Жозепа Борреля.

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