Кто войдёт в новое руководство Евросоюза. Подробности

Новый созыв Европарламента в среду, 3 июня, избрал своего председателя – им стал итальянец Давид-Мария Сассоли, представляющий вторую по величине фракцию социалистов и демократов.

Сассоли был избран во втором туре, опередив троих конкурентов. Он получил 345 голосов – это меньше половины от всех депутатов Европарламента.

Его избрание стало частью утверждённого ранее лидерами стран ЕС "пакета" об утверждении новых руководителей ключевых органов Евросоюза. Предыдущие главы ведомств осенью уйдут со своих постов.

Европейские лидеры накануне согласились с предложением президента Франции Эммануэля Макрона, который настаивал, что по крайней мере две главные должности в объединении должны занимать женщины. Ими стали новые председатель Еврокомиссии немка Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского центрального банка Кристин Лагард.

Новый спикер Европарламента Давид-Мария Сассоли, проработав более 20 лет журналистом ведущих итальянских изданий, успешно избрался в Европарламент в 2009 году по списку левоцентристской Демократической партии. С тех пор он дважды переизбирался в Европарламент.

Ожидается утверждение Европарламентом и других будущих руководителей ЕС: