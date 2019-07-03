Кто войдёт в новое руководство Евросоюза. Подробности

Новый созыв Европарламента в среду, 3 июня, избрал своего председателя – им стал итальянец Давид-Мария Сассоли, представляющий вторую по величине фракцию социалистов и демократов.
Сассоли был избран во втором туре, опередив троих конкурентов. Он получил 345 голосов – это меньше половины от всех депутатов Европарламента.
Его избрание стало частью утверждённого ранее лидерами стран ЕС "пакета" об утверждении новых руководителей ключевых органов Евросоюза. Предыдущие главы ведомств осенью уйдут со своих постов.
Европейские лидеры накануне согласились с предложением президента Франции Эммануэля Макрона, который настаивал, что по крайней мере две главные должности в объединении должны занимать женщины. Ими стали новые председатель Еврокомиссии немка Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского центрального банка Кристин Лагард.
Новый спикер Европарламента Давид-Мария Сассоли, проработав более 20 лет журналистом ведущих итальянских изданий, успешно избрался в Европарламент в 2009 году по списку левоцентристской Демократической партии. С тех пор он дважды переизбирался в Европарламент.
Ожидается утверждение Европарламентом и других будущих руководителей ЕС:
- Фон дер Ляйен представляет германский Христианско-демократический союз – партию Ангелы Меркель. Она родилась в Брюсселе в семье германской знати. Её отец Эрнст Альбрехт занимал руководящие должности в Еврокомиссии с момента её основания в 1958 году. Урсула фон дер Ляйен сейчас возглавляет министерство обороны в правительстве Меркель. Она стала первой за всю историю ФРГ женщиной на этом посту.
- Глава Центрального банка так называемой Еврозоны (страны ЕС, использующее евро как валюту) француженка Кристин Лагард сейчас возглавляет Международный валютный фонд. На этот пост её избрали еще в 2011 году, когда президентом Франции был Николя Саркози. В его правительстве она занимала должность министра экономики и финансов.
- Европейский совет после бывшего премьер-министра Польши Дональда Туска возглавит действующий премьер Бельгии Шарль Мишель, который представляет центристов из европейского Альянса либералов и демократов. Он находится во главе правительства Бельгии с 2014 года.
- Главой ведомства Евросоюза по внешней политике станет рождённый в Каталонии испанец Жосеп Боррель. Представляющий социалистов политик сейчас занимает пост министра иностранных дел Испании. В прошлом месяце МИД России вызывал посла Испании из-за высказываний Борреля в одном из интервью. Глава МИД Испании говорил в нём о России как о "старом враге", влияние которого на Европу усиливается из-за того, что администрация Дональда Трампа, по его мнению, недостаточно привержена союзу с ЕС. Боррель впоследствии пояснил свои слова, сказав, что под "старым врагом" имел в виду СССР, а в России его не так поняли. В то же время он и ранее не раз критиковал Россию за её внешнюю политику, в частности аннексию Крыма.
- Ожидается, что смена главы Еврокомиссии, о которой договорились политики ЕС, произойдет 31 октября этого года, когда истекают полномочия её текущего состава. 1 ноября начнет работу новый глава Европейского центрального банка. Месяцем позже должны официально смениться председатель Европейского совета и глава ведомства по внешней политике. Спикер Европарламента начинает исполнять свои обязанности сразу после избрания 3 июля.
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