Виргинские острова назвали условие доступа к реестру офшоров

Премьер-министр Британских Виргинских островов Эндрю Фахи заявил Bloomberg, что власти страны раскроют информацию об офшорах, зарегистрированных на её территории, только тогда, когда это сделают все остальные государства. "Мы подчинимся, когда это будет мировым стандартом, а не по требованию Великобритании", - сказал Фахи.

У местных властей есть система для учета владельцев фирм, но доступ к ней имеет ограниченное число лиц.



В мае 2018 года парламент Великобритании принял закон, согласно которому заморские территории должны до 2020 года создать открытую базу данных владельцев офшоров.. Позже Лондон перенес сроки на 2023 год.

По данным неправительственной организации Global Witness, состоятельные россияне хранят в офшорах на британских заморских территориях 47 миллиардов долларов. Аналитики организации утверждают, что большая часть "российских" денег находится на Британских Виргинских островах.