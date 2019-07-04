"Единая Россия" рекомендует "не врать и не лебезить" перед выборами

Руководство "Единой России" направило в регионы рекомендации о том, как вести себя перед выборами, которые пройдут в единый день голосования, 8 сентября. Кандидатам советуют не врать, не лебезить, не быть политическими флюгерами, формировать образ "нового единоросса", не говорить, не подумав. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ, который есть в распоряжении редакции.
Эти пять рекомендаций относятся к тому, что не следует делать "ни в коем случае". Кроме того, кандидатам от "Единой России" "обязательно" советуют владеть предметом – знать всё о бюджете и проблемах округа. Демонстрировать эффективность в решении проблем до дня голосования, говорить "на человеческом языке".
1 июля российский премьер и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев написал колонку в газете "Известия", где признал дефицит доверия граждан к партии, который показали результаты региональных выборов 2018 года.
- В прошлом году в нескольких регионах действующие губернаторы от "Единой России" проиграли выборы. В Кремле такой результат объяснили пенсионной реформой, в результате которой в России был повышен возраст выхода на пенсию.
- 8 сентября в России пройдут выборы глав 16 регионов и депутатов 15 Законодательных собраний. Большое количество поддерживаемых "Единой Россией" кандидатов, однако, решило выдвигаться без официальной поддержки партии. Так , в Москве все действующие депутатыот "Единой России" баллотируются как независимые кандидаты. Г убернаторы как минимум шести регионов не будут переизбираться осенью от "Единой России", а пойдут на выборы самовыдвиженцами.
- Решения были приняты на фоне падающих рейтингов "Единой России". В прошлом году уровень поддержки партии опустился ниже исторического минимума, за последнее время роста показателей не наблюдалось.
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