"Единая Россия" рекомендует "не врать и не лебезить" перед выборами

Руководство "Единой России" направило в регионы рекомендации о том, как вести себя перед выборами, которые пройдут в единый день голосования, 8 сентября. Кандидатам советуют не врать, не лебезить, не быть политическими флюгерами, формировать образ "нового единоросса", не говорить, не подумав. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ, который есть в распоряжении редакции.

Эти пять рекомендаций относятся к тому, что не следует делать "ни в коем случае". Кроме того, кандидатам от "Единой России" "обязательно" советуют владеть предметом – знать всё о бюджете и проблемах округа. Демонстрировать эффективность в решении проблем до дня голосования, говорить "на человеческом языке".

1 июля российский премьер и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев написал колонку в газете "Известия", где признал дефицит доверия граждан к партии, который показали результаты региональных выборов 2018 года.