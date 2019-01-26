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ВЦИОМ зафиксировал историческое снижение рейтингов "Единой России" и Владимира Путина

Наталья Поклонская оказалась единственным депутатом "ЕР" открыто критиковавшим пенсионную реформу

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Рейтинг политической партии "Единая Россия" упал до 32,7 процента, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Это минимальный показатель партии за период проведения исследований центром — с января 2006 года. До минимального за всю историю наблюдения снизился рейтинг доверия президенту Владимиру Путину — теперь он составляет 32,8 процента.

  • В январе 2006 года рейтинг Единой России составлял 42,9 процента. Данных с результатами опросов до 2006 года на сайте ВЦИОМ нет. Рейтинг партии стал резко снижаться после объявления правительством в 2018 году планов увеличить НДС и повысить пенсионный возраст. Только за первую половину 2018 года он упал на 16 пунктов.
  • Последний опрос ВЦИОМ проходил с 14 по 20 января 2019 года. КПРФ поддерживают 16,3 процента респондентов, ЛДПР — 12 процентов, "Справедливую Россию" — 6,3 процента, непарламентские партии — 9,3 процента опрошенных.
  • Показатель доверия к Путину остаётся самым высоким среди российских политиков из опроса ВЦИОМ. На втором месте — министр обороны Сергей Шойгу с рейтингом 13,4 процента. Третью строчку занимает министр иностранных дел Сергей Лавров, уровень доверия к которому за неделю значительно вырос — до 13,1 процента. Из этих данных не следует, что большинство россиян не доверяют Путину — рейтинг недоверия к нему составляет около 7 процентов.
  • Опрос другого агентства – Фонда общественное мнение, опубликованный в январе, показал, что действия властей в последний месяц вызывали "недовольство или возмущение" у 54 процентов россиян. Ещё в мае это было только 36 процентов.

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