КС рассмотрит жалобу на закон о реабилитации жертв сталинизма

Конституционный суд принял к рассмотрению иск детей реабилитированных жертв сталинизма, которые добиваются права на получение жилья в родных городах родителей. Такое решение принято впервые с 1995 года, пишет газета "Коммерсантъ".

В рамках рассмотрения иска пригласят высказаться представителей государственных органов, в том числе Мосгордумы, Госдумы, мэрии Москвы и президента России. Разбирательство коснётся ограничений, наложенных региональными властями на федеральный закон "О реабилитации жертв политических репрессий".

Из-за этих ограничений дети несправедливо осуждённых фактически не смогли получить жильё, несмотря на то, что текст был принят еще в 1991 году. Отмены этих ограничений добиваются трое заявительниц. Все они – дочери москвичей, которые родились в ссылке или спецпоселении после ареста родителей. Они до сих пор живут вне пределов Москвы и Подмосковья, поскольку не смогли вернуть конфискованное у их родителей жильё.

В Институте права и публичной политики, который представляет интересы потерпевших, рассказали, что КС лишь второй раз в своей истории согласился рассмотреть подобный иск. По словам руководителя судебной практики института Григория Вайпана, дети политически репрессированных добиваются своих прав уже долгие годы, но власти на местном уровне зачастую отказываются признавать, что проблема существует.

Принятый в 1991 году закон о реабилитации жертв репрессий гарантирует право бесплатно получить компенсацию в виде жилья в городе происхождения родителей. Возможность предоставляется наследникам тех осуждённых, у которых после приговора отобрали недвижимость в родном городе.

Законность ограничений Конституционный суд скорее всего рассмотрит в конце сентября или в октябре, когда судьи вернутся из летнего отпуска, уточнили в пресс-службе суда.