Сталиномания. Эфир в 18:05

Призрак бродит по России — призрак сталинизма. Все больше россиян положительно отзываются о роли Сталина в истории, советский вождь стал своего рода неофициальным брендом. Почему так силен сталинский миф, и чем он важен для власти? Какие комплексы, страхи и надежды связывает население с образом Сталина? Смогут ли россияне когда-либо согласиться в оценке этой фигуры?

Эту тему обсуждают писатель Денис Драгунский и директор «Левада-центра» Лев Гудков. Эфир в 18:05.