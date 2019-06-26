Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Археология

Сталиномания. Эфир в 18:05

Изображение Иосифа Сталина во время митинга

Смотреть комментарии

О чем мы говорим, когда говорим о Сталине?

Призрак бродит по России — призрак сталинизма. Все больше россиян положительно отзываются о роли Сталина в истории, советский вождь стал своего рода неофициальным брендом. Почему так силен сталинский миф, и чем он важен для власти? Какие комплексы, страхи и надежды связывает население с образом Сталина? Смогут ли россияне когда-либо согласиться в оценке этой фигуры?

Эту тему обсуждают писатель Денис Драгунский и директор «Левада-центра» Лев Гудков. Эфир в 18:05.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Виджет для Сноба

Реклама вертикальная

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG