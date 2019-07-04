Чехия и Россия сохранят авиасообщение до конца лета

Чехия и Россия сохранят авиасообщение в существующих объёмах до конца лета. Об этом информирует Министерство транспорта Чехии. В конце лета Прага и Москва вернутся к переговорам о дальнейшем сотрудничестве.
2 июля стало известно, что чешские власти отозвали разрешения на полёты у авиакомпаний "Аэрофлот", "Уральские авиалинии" и "Победа". Чехия пошла на такой шаг после отмены российскими властями соглашения о полёте авиакомпании Czech Airlines из Праги в Сеул по транссибирскому маршруту. В тот же день стороны договорились о полном возобновлении авиасообщения между странами до 7 июля.
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