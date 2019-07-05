В Екатеринбурге впервые оправдали участника акции в защиту сквера

Суд в Екатеринбурге оправдал участника акции против строительства храма не месте городского сквера. Как сообщает РИА Новости, это первый подобный случай.

В материалах дела было видео с задержанием Дмитрия Молодцова, подтверждающее его невиновность. Судья постановила прекратить производство за отсутствием состава правонарушения, передаёт агентство.

Акции протеста против строительства храма в сквере возле Театра драмы в центре Екатеринбурга начались в мае. Несколько дней в сквере продолжались несогласованные митинги, в которых участвовали тысячи горожан. Около ста человек были задержаны полицией. Активная фаза противостояния завершилась после того, как президент России Владимир Путин предложил провести в городе опрос о месте строительства храма.

В конце июня рабочая группа под руководством главного архитектора Екатеринбурга опубликовала список возможных площадок строительства храма Святой Екатерины. Сквера у Театра драмы в нём нет.