Русскоязычная администрация интернет-энциклопедии "Википедия" заблокировала семь учетных записей редакторов, которые совместно правили статьи о российских политиках и журналистах. Они ругали оппозицию со ссылкой на провластные политические медиа и хвалили чиновников. Историю рассказывает издание "Медуза", обсуждение есть на странице в "Вики".

Пользователи заблокированы за нарушение правил интернет-энциклопедии. В том числе — за скоординированные правки. Они добавляли негативные комментарии в статьи про российскую оппозицию, сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и независимых журналистов, например, Евгению Альбац.

Они же добавляли позитивную информацию о государственных чиновниках и о рестораторе из Санкт-Петербурга Евгении Пригожине, которого называют "поваром Путина". Как отмечается в обсуждении, посвященном проверке учетных записей, "Пригожин — единственный человек из не-губернаторов", о ком авторы из этого списка пытались писать хорошо и убрать негативную информацию в его адрес. В то же время они критиковали сотрудницу ФБК Любовь Соболь, которая активно критикует Пригожина.

Заблокированным участникам предложено обсудить возможность частичной разблокировки, при условии запрета на политические темы и темы новейшей истории стран бывшего СССР.