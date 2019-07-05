Трамп заявил о взятии аэропортов в войне за независимость США

В выступлении на праздновании Дня независимости в Вашингтоне 4 июля президент США Дональд Трамп заявил о "захвате аэропортов" борцами за независимость во время сражений с Великобританией. Война за независимость США продолжалась с 1775 по 1783 год.

Выступая перед памятником президента Авраама Линкольна, Дональд Трамп упомянул эпизод из начала военного конфликта, когда вооружённая группа под руководством Джорджа Вашингтона незаметно переплыла замерзающую реку Делавэр и разгромила отряд британской армии. Эпизод получил известность в том числе благодаря американскому художнику Эммануэлю Лойтцу, который в середине XIX века написал картину, запечатлевшую поступок Вашингтона. Победитель военных кампаний впоследствии стал первым президентом Соединённых Штатов.

В эмоциональном, торжественном выступлении Дональд Трамп заявил, что солдаты под руководством Джорджа Вашингтона "не видели ничего, кроме побед" в ходе военных действий, среди которых Трамп упомянул захваты аэропортов, а также один из эпизодов американо-британской войны 1812 года. Допущенные им анахронизмы Трамп во время выступления не исправил, он также не прокомментировал публикацию записи его речи в СМИ.