Аслана Яндиева приговорили к 19 годам за участие в группировке Басаева

Северо-кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил экстрадированного ранее из Словакии Аслана Яндиева к 19 годам колонии. Он был признан виновным в участии в незаконном вооружённом формировании, незаконном обороте оружия, совершении терактов и покушении на убийство.

Судом установлено, что Яндиев примкнул к группировке Шамиля Басаева осенью 2005 года и участвовал в обстреле подстанции во Владикавказе и двух взрывах в городе в феврале 2006 года. Он также признан виновным в четырёх случаях закладки самодельной бомбы. В результате терактов, как утверждается, погибли три человека, еще 35 пострадали. Сам Яндиев не признаёт свою вину и настаивает, что не имеет отношения к "банде Басаева". Его адвокаты сообщили, что намерены обжаловать приговор.

По данным спецслужб, уроженец Ингушетии уехал из России в 2010 году. Годом позже его задержали правоохранительные органы Словакии, откуда он был экстрадирован в июле 2018 года. Аслан Яндиев был последним среди обвинённых в участии в "банде Басаева", который продолжал оставаться на свободе.

Группировка Шамиля Басаева организовала серию терактов на Северном Кавказе и вне пределов региона вплоть до смерти её лидера в 2006 году. Басаев, в частности, взял на себя ответственность за захват школы в Беслане в 2004 году, при штурме которой погибли более 300 человек, в большинстве - дети.