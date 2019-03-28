Cайт "Правда Беслана" удалил часть архива по требованию властей

Сайт "Правда Беслана" удалил страницу с ксерокопиями записок, которые передавали террористы из захваченной школы в Осетии 1 сентября 2004 года по требованию Роскомнадзора. Об этом на своей странице в Facebook сообщила редактор сайта, политтехнолог Марина Литвинович. По её словам, в письме ведомство ссылается на решение Никулинского суда Москвы от 2011 года. Тогда суд по иску прокуратуры признал содержимое одной из записок экстремистским и решил засекретить эти материалы.



Обе записки находятся в материалах уголовного дела и оглашались на суде, однако в интернете их распространять запретили. Литвинович настаивает, что эта информация является общественно значимой и закрывать к ней доступ нельзя. По её мнению, эти документы доказывают, что захватившие школу террористы были готовы на переговоры с властями. Одна из них была подписана Шамилем Басаевым, который не был в Беслане, но взял на себя ответственность за организацию теракта.

1 сентября 2004 года боевики захватили и удерживали более 1200 учеников и учителей. В результате теракта и штурма погибли 334 человека, 186 из них — дети. Ответственность за теракт взял на себя чеченский полевой командир Шамиль Басаев.

В 2017 году Министерство юстиции России согласилось исполнить решение Европейского суда по правам человека и выплатить 3 миллиона евро пострадавшим в результате теракта в Беслане. Суд в Страсбурге рассмотрел несколько жалоб, поданных инициативной группой "Матери Беслана". ЕСПЧ постановил, что российские власти не справились с обязанностью предотвратить возможную угрозу жизни людей и не спланировали штурм 3 сентября 2004 года так, чтобы минимизировать угрозу жизни заложников.