Bloomberg: Ливия задержала двоих россиян за попытку повлиять на выборы

В Ливии задержаны двое россиян, обвинённых в попытке повлиять на предстоящие президентские выборы. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на письмо Генеральной прокуратуры страны. Информацию подтвердили два ливийских чиновника, имена которых не разглашаются.

В документе прокуратуры говорится, что россияне пытались организовать встречу с Саифом аль-Исламом Каддафи, одним из сыновей убитого в 2011 году бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи. Агентство Bloomberg предполагает, что Каддафи-младший может стать кандидатом в президенты Ливии, опираясь на поддержку Москвы.

У задержанных россиян изъяли компьютеры и флеш-карты. Содержащиеся в них файлы показывают, что они работали в компании, влиявшей на выборы в некоторых африканских странах". Задержанные находятся под стражей с мая этого года, их имена не разглашаются.

Издание "Проект" в марте сообщало, что в двадцати африканских странах работает от 100 до 200 политтехнологов, связанных с российским бизнесменом Евгением Пригожиным. Они якобы пытаются повлиять на местные политические процессы и помочь пророссийским кандидатам победить на выборах. Среди стран, упомянутых в расследовании, была и Ливия.



К настоящему времени нет подтверждения, что задержанные в мае в Ливии россияне связаны со структурами Пригожина.