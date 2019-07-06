Погибших в Баренцевом море подводников похоронили в Петербурге

Российских подводников, погибших в Баренцевом море в результате пожара на глубоководном аппарате, похоронили в Санкт-Петербурге на Серафимовском кладбище.

Как сообщает "Интерфакс", на гражданской панихиде присутствовали замминистра обороны Андрей Картаполов и командующие Западным военным округом и Военно-морскими силами России. В церемонии также участвовали временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов и председатель Заксобрания Вячеслав Макаров.

Накануне стало известно, что дату и место похорон 14 моряков не будут объявлять официально. При этом источник "Фонтанки" утверждал, что в церемонии примут участие только семьи, сослуживцы и близкие друзья погибших.

До этого Серафимовское кладбище, где похоронен экипаж подводной лодки "Курск", уже называли возможным местом захоронения погибших в результате инцидента в Баренцевом море.