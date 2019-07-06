Погибших в Баренцевом море подводников похоронили в Петербурге

Российских подводников, погибших в Баренцевом море в результате пожара на глубоководном аппарате, похоронили в Санкт-Петербурге на Серафимовском кладбище.
Как сообщает "Интерфакс", на гражданской панихиде присутствовали замминистра обороны Андрей Картаполов и командующие Западным военным округом и Военно-морскими силами России. В церемонии также участвовали временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов и председатель Заксобрания Вячеслав Макаров.
Накануне стало известно, что дату и место похорон 14 моряков не будут объявлять официально. При этом источник "Фонтанки" утверждал, что в церемонии примут участие только семьи, сослуживцы и близкие друзья погибших.
До этого Серафимовское кладбище, где похоронен экипаж подводной лодки "Курск", уже называли возможным местом захоронения погибших в результате инцидента в Баренцевом море.
- Пожар на подводном аппарате в Баренцевом море произошёл 1 июля. Основной версией случившегося в Министерстве обороны назвали возгорание в аккумуляторном отсеке.
- Минобороны опубликовало имена погибших офицеров. Ведомство не называет аппарат, на борту которого случилась катастрофа. Согласно многочисленным источникам, это была глубоководная атомная подводная лодка АС-31, известная как "Лошарик". Это один из самых секретных проектов российского флота.
- Президент России Владимир Путин посмертно присвоил четырём подводникам звание "Герой России". Еще десять погибших удостоились ордена Мужества.
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