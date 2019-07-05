СМИ: дату и место похорон 14 моряков не будут объявлять официально

Дату и место похорон российских подводников, погибших в Баренцевом море, не будут объявлять официально. Известно, что их похоронят в Петербурге, а траурными мероприятиями руководит заместитель министра обороны Андрей Картаполов, сообщает "Фонтанка" без указания источника.
В церемонии примут участие только семьи, сослуживцы и близкие друзья погибших, уточняет издание.
- Ранее сообщалось, что похороны могут пройти на Серафимовском кладбище. Там похоронен экипаж подводной лодки "Курск". Имена военных будут увековечены на памятной доске на стене Морского собора.
Накануне в Кронштадте в Морском соборе Николая Чудотворца прошла панихида по морякам. На неё пришло две сотни служащих местного гарнизона. На мероприятии присутствовала жена одного из подводников, но от общения с журналистами она отказалась, сославшись на подписку о неразглашении.
- Пожар на подводном аппарате в Баренцевом море произошёл 1 июля. Основной версией случившегося в министерстве обороны назвали возгорание в аккумуляторном отсеке. Накануне Минобороны опубликовало имена погибших офицеров. Ведомство не называет аппарат, на борту которого случилась катастрофа. Согласно многочисленным источникам, это была глубоководная атомная подводная лодка АС-31, известная как "Лошарик". Это один из самых секретных проектов российского флота.
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