СМИ: дату и место похорон 14 моряков не будут объявлять официально

Дату и место похорон российских подводников, погибших в Баренцевом море, не будут объявлять официально. Известно, что их похоронят в Петербурге, а траурными мероприятиями руководит заместитель министра обороны Андрей Картаполов, сообщает "Фонтанка" без указания источника.

В церемонии примут участие только семьи, сослуживцы и близкие друзья погибших, уточняет издание.

Ранее сообщалось, что похороны могут пройти на Серафимовском кладбище. Там похоронен экипаж подводной лодки "Курск". Имена военных будут увековечены на памятной доске на стене Морского собора.

Накануне в Кронштадте в Морском соборе Николая Чудотворца прошла панихида по морякам. На неё пришло две сотни служащих местного гарнизона. На мероприятии присутствовала жена одного из подводников, но от общения с журналистами она отказалась, сославшись на подписку о неразглашении.