В Калининграде задержали организаторов акции в поддержку врача

В Калининграде полицейские задержали главу профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, её заместителя Владимира Сотникова и оператора Павла Зеленского. Васильева и Сотников были организаторами акции в поддержку реаниматолога-анестезиолога калининградского перинатального центра Элины Сушкевич. Её обвиняют в умышленном убийстве недоношенного ребёнка.

Всех троих задержали по дороге в аэропорт Калининграда. Позднее на Васильеву составили административный протокол об организации публичного мероприятия без подачи уведомления. На Сотникова составлен протокол о нарушении порядка проведения публичного мероприятия. Зеленского отпустили без составления протокола. Васильеву могут отправить под административный арест. Сотникову грозит штраф.

Акция в поддержку Сушкевич прошла 6 июля в разных городах России, включая Калининград. Там мероприятие не было согласовано, однако задержаний не было.

Врача калининградского "Регионального перинатального центра" Элину Сушкевич обвиняют в убийстве недоношенного младенца. Ей грозит до 20 лет тюрьмы. Обвинения в организации убийства предъявлены также главному врачу калининградского роддома №4 Елене Белой.

Недоношенный младенец родился 6 ноября у приезжей из Узбекистана. Женщина наблюдалась в частном порядке и родила на 24-й неделе беременности. Вес ребенка составлял 700 граммов. Следователи считают, что по указанию Белой Сушкевич во время реанимации ввела новорождённому смертельную дозу сульфата магния, в результате чего наступила его смерть.

Оба врача находятся под домашним арестом. Свою вину они не признают.