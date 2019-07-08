В России гибнут пчелы. Пострадал даже Юрий Лужков

В более чем десяти российских областях в июне и июле зафиксирована массовая гибель пчел - она, по-видимому, связана с тем, что насекомые залетали на поля, обработанные химикатами. Это - часть длящегося уже около 10 лет глобального вымирания пчел, котрое может привести к катастрофическим последствиям для сельского хозяйства. Ученые выдвигают несколько версий общемирового сокращения популяции пчел, но одна из основных - отравлние пестицидами. В России корень проблемы – отсутствие эффективной системы взаимодействия между фермерами и пчеловодами.

"Сыпятся пчелы"

"Несколько недель назад звонит тесть из [села] Большое Солдатское в Курской области. Говорит, пчёлам хана: сыпятся прям возле летков (отверстие в улье для входа и выхода пчел. – РС). У тестя там 20 уликов стоит, у меня там же 11. Первый майский мед в связи с основной работой не успел выкачать до отравления... Также в самом Курске на проспекте Дружбы у меня стоит один улик для красоты и немного мёда каждый год получается взять. И эти пчёлы тоже посыпались с разницей в один день. Оставшиеся пчёлы продолжают сыпаться прямо возле уликов. Утром смотрел – около сотни ползали по земле", – рассказывает пчеловод из Курска Андрей.

В этом году в Курской области гибель пчел приняла наиболее массовый характер, но аналогичные сообщения поступают из Брянской, Липецкой, Белгородской, Орловской, Тульской, Ульяновской областей, из Башкирии, Марий Эл и других регионов.



"Я после работы заехал на пасеку и увидел, что пчелы просто cсыпаны у ульев! Я сразу позвонил своим знакомым пчеловодам, у них то же самое. У меня пасека до сих пор погибает. Из 40 семей пчел осталось процентов 30, и с каждым днем число живых всё уменьшается. Сколько я занимаюсь пчеловодством, никогда такого не было. Говорят, в этом году применяют новый пестицид в очень завышенной дозе, и он все убивает. У нас в Рязани даже лаборатории определить не могут, что это такое", – говорит пчеловод Иван из Рязани.

Ильнур из Татарстана жалуется, что все летные пчелы погибли после того, как их перевезли на пасеку, где растет липа: "По соседству есть другая пасека, там такая же история. В этом районе поля приобрела какая-то московская компания. Якобы, они испытывали на полях новые химикаты. Никого об это не предупреждали".



Начальник Управления ветеринарии Курской области Сергей Турнаев отметил в разговоре с Радио Свобода, что исследования отравленных пчел в его регионе показывают: они гибнут от давно известных химикатов, которыми обрабатывают сельскохозяйственные поля. Пчелы гибли и в прошлые годы, но нынешним летом это явление приняло массовый характер: в Курской области пострадало 15 районов. Похожие проблемы – во всех черноземных областях. "Видимо, сложились такие погодные условия: была засуха, полетела белая американская бабочка, поля стали обрабатывать от неё и других вредных насекомых. Это совпало с массовым медосбором", – рассказывает Турнаев.



Пчеловод или юрист

Как объясняют в пресс-службе Министерства сельского хозяйства России, согласно санитарным нормам, фермеры должны оповещать через местные СМИ об обработке химикатами полей за три дня, а затем устанавливать информационные табло: "На границах обрабатываемых пестицидами площадей ответственными за проведение работ выставляются щиты (единые знаки безопасности) с указанием "Обработано пестицидами", содержащие информацию о мерах предосторожности и возможных сроках выхода на указанные территории. Знаки безопасности должны устанавливаться в пределах видимости от одного до другого, контрастно выделяться на окружающем фоне и находиться в поле зрения людей, для которых они предназначены. Убирают их только после окончания установленных сроков выхода людей для проведения полевых работ, уборки урожая".



Если пчеловоды не были предупреждены, пчелы залетели на обработанные химикатами поля и погибли, пчеловод может подать на фермера в суд и требовать возмещения ущерба.



На практике об обработке полей предупреждают не всегда. По данным "Новой газеты", в этом году в Саратовской области, где тоже погибли пчелы, в местных газетах в объявлениях говорилось о химической обработке "с 16 мая по 1 ноября". Мед собирают в мае и июне и такое объявление, без конкретных дат и мест обработки, пасечникам ничем помочь не может.

У бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова есть пасеки в Калужской и Калининградской областях. Он скептически оценил возможность для обычных пчеловодов юридически правильно описать нанесенный ущерб и сопутствующие ему обстоятельства. Тогда, по его словам, пчеловод должен менять профессию и становиться юристом. В качестве "средства защиты" Лужков разработал специальные мобильные прицепы, чтобы можно было быстро перевозить ульи. Лужков считает, что проблемой является не скоординированность действий фермеров и пчеловодов:

Это Россия: халатность, пренебрежение, забывчивость, пофигизм

– Я выставил своих пчелок на рапс. Рапс – хороший медонос. Хозяину поля я написал два письма о том, что ставлю свои ульи рядом с его полем. Одно письмо я даже писал через своего юриста. Хозяин поля был очень рад. Пчелы помогают урожаю: они опыляют цветочки и появляются плоды. Я просил, что, если он будет использовать инсектициды, гербициды, чтобы заблаговременно уведомил. В ночь тогда закрыл бы своих пчелок и увез в безопасное место. Работа на пасеке – это не только полезное занятие, но и приятное. Случайно я приехал на пасеку, и что я вижу: на поле начинают работать трактора с распылителями. После двух писем и согласия хозяина поля! Это Россия: халатность, пренебрежение, забывчивость, пофигизм. Я только раскручиваю свою пасеку, начал с нуля, вложил большие деньги. В один день я мог потерять пасеку, людей, которые у меня работают… Конечно, я жестко остановил трактора. Дождался вечера, когда мои пчелки пошли отдыхать в улей, закрыл их и увез. Случайно я спас свою пасеку, – рассказывает Лужков.

По словам Александра Кукса, руководителя Межрегионального союза пчеловодов, сами пчеловоды также далеко не всегда правы в конфликтах с фермерами.



– Прежде, чем встать на поле – а это не ваше поле – нужно оповестить хозяина, договориться с ним. Договориться, чтобы он предупредил, когда и если будет обработка. И не становиться на поле после обработки ядохимикатами. Почему происходит потрава пчел? Есть поле, допустим, с рапсом. Обработали сильнодействующими химикатами, которые распадаются не через 15 дней, а через 30-40. Человек, зная, что поле обработано, но не узнав, какими ядохимикатами, ставит туда пасеку! В этом не виноваты ни пчелы, ни химикаты. Если все будут соблюдать правила, пчелы гибнуть не будут, – говорит Кукс.



Нормы и компенсации



Ильнур из Татарстана оценивает ущерб от гибели своих пчел в 250 тысяч рублей, Андрей из Курской области – примерно в 800 тысяч. Администрация Курской области уже пообещала компенсацию пострадавшим в своем регионе пчеловодам. Впрочем, Андрей скептически оценивает эту инициативу: "Может быть, компенсации дадут. Но дело в том, что большинство пчеловодов – в том числе я и мой тесть – официально не зарегистрированы, во избежание разных непонятных налогов".

Главный курский ветеринар Серей Турнаев рассказал Радио Свобода, что в пострадавших областях готовятся новые местные законы и нормативные акты, направленные на недопущение таких происшествий в будущем, а также новые документы о регулировании отношений фермеров и пчеловодов. При этом Анатолий Кочетков, профессор кафедры пчеловодства Тимирязевской академии, отмечает, что парламент уже десять лет откладывает принятие законопроекта о поддержке пчеловодства, направленного в том числе на предотвращение отравлений пчел.



В пресс-службе Министерства сельского хозяйства России заявили, что сейчас проводится оценка сложившейся ситуации, а также разъяснительная работа среди фермеров и пчеловодов.