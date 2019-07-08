Медведев одобрил проект первой частной автомагистрали в России

Премьер Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автотрассы "Меридиан", которая должна соединить Западную Европу и Китай. Об этом пишут "Ведомости".

Протяженность автомобильной магистрали почти две тысячи километров. Она пройдёт от границы с Белоруссией до Казахстана и создаст самый короткий маршрут для перемещения грузов между Китаем и Европой.

Дорога оценивается в 600 миллиардов рублей. При этом она должна быть построена без государственных денег. Однако, как рассказали "Ведомостям" два источника, частные строители выдвинули условие, что государство должно обеспечить им минимальный гарантированный доход в размере 35 миллиардов рублей в год, чтобы защитить себя от ситуаций, на которые не смогут повлиять инвесторы. Например, таких как закрытие государственных границ. Подобных политических гарантий российские власти никогда не выдавали.

Разработчик проекта – "Русская холдинговая компания" бывшего топ-менеджера "Газпрома" Александра Рязанова.

Ранее Рязанов говорил РБК, что инициаторы проекта уже потратили на его реализацию два с половиной миллиарда рублей – в основном, это выкуп земли, геологические исследования, проектирование.

Госкомпания "Автодор" разрабатывает конкурирующий проект, транспортный коридор Европа – Западный Китай через Казань стоимостью около одного триллиона рублей. Его планируется реализовать в том числе за счет бюджетных средств.