ООН: около 50 тысяч женщин погибли за один год от насилия в семье

Около 50 тысяч женщин и девочек во всем мире погибли за год от насилия со стороны партнеров или родственников. В целом же, жертвами убийств в 2017 году стали 87 тысяч женщин. В результате всех вооруженных конфликтов за тот же период погибли 89 тысяч человек. Такие данные приводятся в докладе Управления ООН по наркотикам и преступности, обнародованном 8 июля.

По сравнению с 2012 годом, число женщин, погибших в результате насилия в семье, выросло, отмечают авторы доклада. Большинство случаев домашнего насилия в 2017 году было зафиксировано в Азии (почти 20 тысяч). В Африке от насилия со стороны партнеров и родственников погибли 19 тысяч женщин и девочек, на американском континенте - 8 тысяч, в Европе - 3 тысячи.

По данным Росстата, в 2016 году от домашнего насилия в России пострадали 16 миллионов женщин, причем в 40 процентах случаев преступления совершались внутри семьи.

В феврале 2017 года Владимир Путин подписал закон о декриминализации насилия в семье. Документ перевёл побои в отношении близких родственников из разряда уголовного преступления в административное правонарушение – правда, в том случае, когда оно совершается впервые. По данным правозащитников, после принятия закона количество жалоб на домашнее насилие увеличилось.

Как следует из недавнего исследования агентства "Михайлов и Партнеры. Аналитика", 61 процент опрошенных заявили, что не считают проблему домашнего насилия актуальной для России, а 39 процентов допустили применение силы к близким.