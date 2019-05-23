Каждый десятый мужчина в России считает допустимым домашнее насилие

47 процентов россиян назвали домашнее насилие частной проблемой, в которую не должны вмешиваться государство или общество. Это следует из исследования агентства "Михайлов и Партнеры. Аналитика", результаты которого оказались в распоряжении "Коммерсанта" и "Ленты.ру"

При этом 61 процент опрошенных заявили, что не считают эту проблему актуальной для России, а 39 процентов допустили применение силы к близким.

О том, что иногда бывает "полезно" ударить жену или ребенка, заявили девять процентов опрошенных мужчин. Еще 7 процентов россиян считают, что домашнее насилие можно простить, если оно произошло "сгоряча". При этом почти две трети россиян отметили, что иногда женщины своим внешним видом, одеждой или поведением сами провоцируют применение к ним насилия. 10 процентов не посчитали изнасилованием принуждение жены к сексу.

Недопустимым насилие в семье назвала половина опрошенных мужчин и 69 процентов женщин. В то же время 28 процентов респондентов заявили, что физическое насилие допустимо в качестве воспитательной меры для детей.

Репрезентативный телефонный опрос был проведен в марте 2019 года. Выборка составила 1792 человека.