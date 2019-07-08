Госдума поддержала запрет на импорт вина и денежные переводы из Грузии

Госдума попросит правительство ввести санкций против Грузии после нецензурных высказываний в адрес президента России Владимира Путина на телеканале "Рустави-2". Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Думы.
По словам Володина, решение было принято единогласно. Речь идёт о запрете поставок вина и минеральной воды из Грузии, а также запрете денежных переводов между Грузией и Россией.
С предложением о санкциях выступила фракция "Единая Россия". Его поддержали остальные фракции, а также думский комитет по международным делам. Как заявил председатель комитета Леонид Слуцкий, "надо реагировать максимально жёстко и бить по рукам, чтобы повторять подобные вещи было неповадно как в Грузии, так и в любой другой стране мира".
- 7 июля ведущий авторской программы "Постскриптум" на грузинском телеканале "Рустави-2" Георгий Габуния нецензурно обратился на русском языке к президенту России Владимиру Путину, оскорбив его мать и отца. После этого около здания телекомпании собрались около 200 человек. Они потребовали увольнения Габунии и директора "Рустави-2" Ники Гварамии, а также возбуждения уголовного дела. Здание телекомпании забрасывали яйцами. В ночь на 8 июля "Рустави 2" приостановила вещание. Руководство телеканала сообщило, что после скандала были совершены нападения на нескольких сотрудников, и потребовало от властей Грузии обеспечить безопасность журналистов. Утром работа телеканала возобновилась.
- Власти Грузии осудили оскорбительные высказывания Габуния, назвав их "омерзительной провокацией". Телеведущий был отстранён от эфира.
- В понедельник в России вступил в силу запрет на авиасообщение с Грузией, введённый Владимиром Путины на фоне протестов в Тбилиси. Последний самолет авиакомпании "Аэрофлот", выполнивший рейс Тбилиси – Москва, приземлился в московском аэропорту Шереметьево в пять часов утра. Ранее свои последние рейсы из выполнили самолеты "Уральских авиалиний" и S7. Потери российских авиакомпаний от прекращения авиасообщения с Грузией предварительно оцениваются в 3 миллиарда рублей. Правительство пообещало компенсировать их из федерального бюджета.
- Массовые протесты в Тбилиси начались 20 июня. Поводом для них стал инцидент с депутатом Госдумы России от КПРФ Сергеем Гавриловым, который известен в Грузии как сторонник независимости Абхазии и Южной Осетии. В ходе заседания Межпарламентской ассамблеи православия в стенах грузинского парламента Гаврилов сел в кресло спикера, что возмутило грузинскую оппозицию и гражданское общество. На митингах в адрес России звучали обвинения в оккупации грузинских территорий и вмешательстве во внутренние дела. Во время протестов произошли столкновения с полицией, в которых пострадали свыше 300 человек.
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