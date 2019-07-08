Госдума поддержала запрет на импорт вина и денежные переводы из Грузии

Госдума попросит правительство ввести санкций против Грузии после нецензурных высказываний в адрес президента России Владимира Путина на телеканале "Рустави-2". Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Думы.

По словам Володина, решение было принято единогласно. Речь идёт о запрете поставок вина и минеральной воды из Грузии, а также запрете денежных переводов между Грузией и Россией.



С предложением о санкциях выступила фракция "Единая Россия". Его поддержали остальные фракции, а также думский комитет по международным делам. Как заявил председатель комитета Леонид Слуцкий, "надо реагировать максимально жёстко и бить по рукам, чтобы повторять подобные вещи было неповадно как в Грузии, так и в любой другой стране мира".