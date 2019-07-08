Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности говорит, что продвижение демократической практики в странах Центральной Азии – "болезненный процесс", но есть "обнадеживающие" перемены, особенно в Узбекистане.

Федерика Могерини разговаривала с корреспондентом Радио Свобода в Бишкеке после форума "Европейский союз – Центральная Азия". Форум проходил на фоне массовых арестов в Казахстане, где люди протестовали против официальных торжеств по случаю дня рождения бывшего авторитарного лидера Нурсултана Назарбаева (после переименования Астаны в Нур-Султан этот день стал и Днем столицы), а также противостояния бывшего и нынешнего президентов в Кыргызстане.

Что может предложить этим странам ЕС? О каком партнерстве может идти речь?

– Конечно, мы можем предложить, как обычно, – торговлю, инвестиции в экономику, развитие сотрудничества, много совместных проектов, которые мы финансируем, а также поддержку политических реформ, политического сотрудничества между странами Центральной Азии. И мне кажется, им нравится тот факт, что у нас нет скрытой повестки дня. Мы полностью прозрачны. На нас можно положиться. Им, возможно, нравится не все, что исходит от нас, особенно упор на права человека, на законность, что тяжело для таких стран, которые каким-то образом все еще находятся в переходном периоде, но они знают, что они получат.

– Европейский союз предложил партнерское соглашение Кыргызстану. Но как оно будет работать, когда, как вы видите, бывший и нынешний президенты воюют друг с другом, политической стабильности в стране нет? Есть ли смысл заключать подобное соглашение?

– Эти соглашения важны, в первую очередь, потому что они дают нам юридическую базу для проектов, для очень конкретного сотрудничества, которое идет на пользу гражданам этих стран. Это всегда наша основная цель. Но они важны и потому, что помогают проводить политические реформы в странах, создавать независимую судебную систему. Это длительный процесс, но мы полагаем, что мы должны поддерживать его и присутствовать при нем. Мне кажется, страны, как Кыргызская Республика, поняли дополнительную ценность инвестиций в демократию.

– Вы также были в Туркменистане и подписали соглашение об открытии нового представительства в Ашхабаде. Вы надеетесь, что это позволит сделать страну чуть более открытой, немного улучшить положение с правами человека?

– Надеюсь.

– Но как именно это может помочь?

– Во-первых, у нас есть представительства Европейского союза во всех остальных четырех странах, и за последние пять лет ЕС развил крепкие партнерские отношения, крепкое сотрудничество с Центральной Азией как с регионом в целом, и наличие представительств во всех пяти странах придаст нашей работе последовательность.

– Казахстан после массовых арестов не сходит с заголовков новостей. Ваша реакция на задержания в субботу? Вы поднимали этот вопрос?

– Такие вопросы всегда поднимаются, да. И опять-таки, наше послание властям страны, как и к властям других стран, состоит в том, что надо быть последовательными в выполнении обязательств по улучшению стандартов соблюдения прав человека, надо быть открытыми, надо гарантировать пространство для свободного выражения общественного мнения и для свободного выполнения прессой своей роли. Эти вопросы постоянно поднимаются с нашей стороны. Я стремлюсь в особенности подчеркнуть, что для страны и для ее руководства [выполнение этого] дает преимущества с точки зрения привлечения инвестиций, улучшения имиджа страны в мире и, конечно, что естественно для нас, европейцев, с точки зрения улучшения качества жизни их собственных граждан.

– И об Узбекистане, где за последние три года после прихода к власти нового президента произошло много в основном положительных перемен. Вы сами заметили эти изменения?

– За последние годы я дважды побывала в Узбекистане и, конечно же, из-за стесненности во времени в рамках этих поездок не удалось встретиться с гражданами. Но я заметила, что в стране есть неподдельный интерес, и мне он показался искренним, – к открытости и реализации реформ, а также к расширению и укреплению сотрудничества с Евросоюзом. В то же время они хорошо понимают, что для реализации всего этого им необходимо предпринять ряд шагов в сфере защиты прав человека и развития гражданского общества. Поэтому я сделала вывод, что руководство Узбекистана нацелено на то, чтобы играть позитивную роль в регионе и провести кардинальные преобразования, – сказала в интервью Радио Свобода Федерика Могерини.