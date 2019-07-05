Война за мир на условиях Путина

Можно ли считать визит Владимира Путина в Рим 4 июня 2019 года ударом по санкционной блокаде Евросоюза?

Что российский диктатор обещает европейским колаборационистам за невмешательство в гибридную войну РФ с Украиной и признание аннексии Крыма?

Нужна ли режиму Путина дестабилизация Венесуэлы, Ливии, Ближнего и Среднего Востока?

Насколько сама политическая элита России, в условиях экономического кризиса, заинтресована в снятии санкций?

Судя по интервью итальянской прессе, Путин не собирается сам уходить и в 2024 году, что перед лицом таких планов должна делать российская оппозиция?

Соблазнение Европы и проблемы властей РФ обсуждают писатель и блоге Андрей Мальгин, политик Леонид Гозман, политолог, сотрудник Центра Бориса Немцова Карлова университета в Праге Александр Морозов, украинский политолог и телеведущий Питер Залмаев (Киев).

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 5 июля в 19:05