Суд в Москве на три месяца продлил домашний арест Майклу Калви

Басманный суд Москвы продлил на три месяца домашний арест американскому инвестору Майклу Калви. Бизнесмен просил освободить его под залог.

Своим решением суд полностью удовлетворил ходатайство Следственного комитета. В результате домашний арест Калви продлён до 13 октября. О продлении Калви меры пресечения просил Следственный комитет, который расследует дело в его отношении.

Сам Калви в зале суда просил об освобождении под залог в размере 5 миллионов рублей, передают "Ведомости". По его мнению, его показания свидетельствуют о "неообоснованности обвинения", а арест его и его бизнес-партнёров лишает их возможности полноценной защиты.

Кроме Майкла Калви суд ранее арестовал еще троих сотрудников Baring Vostok, экс-председателя правления банка "Восточный" Алексея Кордичева и гендиректора Первого коллекторского бюро (ПКБ) Максима Владимирова. Все они, кроме Калви и Кордичева, который дал признательные показания, до сих пор находятся в СИЗО.