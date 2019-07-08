Суд в Москве на три месяца продлил домашний арест Майклу Калви

Басманный суд Москвы продлил на три месяца домашний арест американскому инвестору Майклу Калви. Бизнесмен просил освободить его под залог.
Своим решением суд полностью удовлетворил ходатайство Следственного комитета. В результате домашний арест Калви продлён до 13 октября. О продлении Калви меры пресечения просил Следственный комитет, который расследует дело в его отношении.
Сам Калви в зале суда просил об освобождении под залог в размере 5 миллионов рублей, передают "Ведомости". По его мнению, его показания свидетельствуют о "неообоснованности обвинения", а арест его и его бизнес-партнёров лишает их возможности полноценной защиты.
Кроме Майкла Калви суд ранее арестовал еще троих сотрудников Baring Vostok, экс-председателя правления банка "Восточный" Алексея Кордичева и гендиректора Первого коллекторского бюро (ПКБ) Максима Владимирова. Все они, кроме Калви и Кордичева, который дал признательные показания, до сих пор находятся в СИЗО.
- Майкла Калви арестовали в середине февраля. По версии следствия, он организовал мошенническую схему по хищению 2,5 миллиардов рублей из банка "Восточный". Калви обвинения отвергает. Ранее в суде он называл подозрения в свой адрес ложью и связал их с корпоративным конфликтом между ним, членом совета директоров банка "Восточный" Шерзодом Юсуповым и другим акционером Артёмом Аветисяном. Калви некоторое время провёл в СИЗО, затем его перевели под домашний арест.
- За освобождение главы Baring Vostok ранее высказались в том числе бизнес-омбудсмен Борис Титов, глава Сбербанка Герман Греф, основатель "Яндекса" Аркадий Волож, глава Роснано Анатолий Чубайс и ряд других предпринимателей.