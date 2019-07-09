Премьер Гонконга объявила "о кончине" закона об экстрадиции в Китай

Глава правительства Гонконга Кэрри Лам объявила, что законопроект об экстрадиции в Китай "мёртв". Она признала, что работа над документом, который вызвал массовые протесты, была "абсолютно провальной", сообщает Рейтер. Однако премьер Гонконга не выполнила главное требование демонстрантов о незамедлительном отзыве законопроекта.

Протесты в городе продолжаются уже месяц из-за намерения властей автономии разрешить выдачу предполагаемых правонарушителей и преступников властям КНР. Критики законопроекта считают, что он может быть использован для передачи в руки китайского правосудия диссидентов и несправедливо преследуемых людей.

15 июня глава правительства Гонконга объявила, что работа над документом приостановлена на неопределенный срок, но не прекращена полностью. Это вызвало новую волну недовольства среди горожан, и они потребовали её отставки. Тогда в протестах, по некоторым данным, приняли участие около двух миллионов человек. 1 июля демонстранты на несколько часов захватили здание парламента региона.

Китай при передаче ему Гонконга в 1997 году заверил Великобританию в том, что он сохранит на этой территории основные права человека на протяжении как минимум 50 лет.