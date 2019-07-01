В Гонконге полиция вытеснила протестующих из занятого ими здания

В Гонконге полиция восстановила контроль над зданием Законодательного совета, которое было оккупировано протестующими в течение нескольких часов. Разгон манифестантов продолжался несколько минут. Массированно применялся слезоточивый газ.

После нескольких секунд замешательства, протестующие быстро направились к выходу и покинули здание через двери в противоположной части здания.

Ранее сообщалось, что поздно вечером в понедельник власти Гонконга выступили с заявлением, в котором назвали протестующую молодёжь "мятежниками". Власти пока не предпринимали насильственных действий. Полиция предупредила протестующих, что её придётся использовать силу, чтобы восстановить порядок.

В Гонконге вечером в понедельник многие сотни протестующих горожан заняли зал заседаний главного законодательного органа. Телерепортажи из Гонконга демонстрируют происходящее: молодые люди приносят в зал коробки и пакеты с продуктами. Судя по всему, протестующие готовятся к длительному пребыванию в здании.

Корреспонденты CNN рассказывают, что уже восемь часов полиция не предпринимает никаких действий. Таким образом, факт уже многочасовой оккупации государственного учреждения показывает, что его контролирует, как передаёт CNN, "представители народа". Зарубежные корреспонденты передают из Гонконга, что оккупация государственного учреждения, по всей вероятности закончится одним из двух способов: либо протестующие сами покинут здание, либо полиция применит силу.