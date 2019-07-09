ЕСПЧ обязал Россию отменить приговор за подброшенные наркотики

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал власти России выплатить 9 тысяч евро жителю Москвы, которому полицейские подбросили наркотики. Об этом со ссылкой на материалы на сайте суда сообщает "МБХ медиа".

Речь идёт о деле Александра Борисова. В феврале 2016 года молодого человека задержали у его дома. Во время досмотра полицейские не нашли ничего запрещённого и ушли. Но ещё через 40 минут к Борисову подошли другие сотрудники МВД – уже с понятыми – и вынули из кармана молодого человека пакетик с неизвестным веществом.

Во время судебного разбирательства Борисов указывал, что на пакете с наркотиком не было его отпечатков пальцев, смывы с рук тоже ничего не дали, как и обыск в его квартире. Однако суд оставил эти доводы без внимания и приговорил Борисова к четырём с половиной годам колонии, где он находится по сей день.

ЕСПЧ, рассмотрев дело, счёл, что Россия нарушила право Борисова на справедливое судебное разбирательство. В связи с этим приговор по делу подлежит отмене.