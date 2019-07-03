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Глава отдела полиции Москвы отстранён из-за дела Голунова

Андрей Щиров, начальник отдела МВД по контролю за оборотом наркотиков по ЗАО Москвы

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Главное управление МВД по Москве решило отстранить от должности ещё одного главу отдела полиции в связи с делом журналиста Ивана Голунова. Речь идёт о начальнике отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков по Западному административному округу Москвы Андрее Щирове. Его временно отстранили на время расследования, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по Москве.

О том, что Щиров временно отстранён от должности, в конце июня сообщило издание РБК, однако подтверждение этой информации поступило только сейчас.

В связи с "делом Голунова" ранее были отправлены в отставку два генерала полиции, в том числе начальник УВД по Западному округу Москвы.

Именно подчинённые Щирова задерживали журналиста "Медузы" Ивана Голунова 6 июня. Утверждалось, что у него в рюкзаке и в его квартире нашли наркотики. После массовой общественной кампании в его защиту Голунов 11 июня был освобождён, а обвинения с него сняты. Сам журналист утверждает, что наркотики ему подбросили, и подозревает в причастности к этому людей, которым посвящены его журналистские расследования. 1 июля "Медуза" опубликовала расследование Голунова, над которым он работал в последнее время - о московском похоронном бизнесе.

  • Сам Щиров после задержания Голунова был одним из немногих полицейских, комментировавших дело. Так, в беседе с корреспондентом "Настоящего времени" он утверждал, что нестыковки в деле журналиста видят только "гражданские", а профессионалу - "всё очевидно".
  • Ряд СМИ после задержания Голунова также публиковали материалы о недвижимости, принадлежащей, как утверждается, Щирову и его родственникам. Комментируя данные из расследования издания Baza и организации "Трансперенси Интернешнл – Россия", полковник ответил, что это "очередная ложь".
  • Нарушения сотрудников полиции в деле Голунова расследует Следственный комитет. Во вторник ведомство сообщило, что в деле пока нет подозреваемых. При этом имена полицейских, причастных к преследованию журналиста, неоднократно публиковались в СМИ.

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