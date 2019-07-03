Глава отдела полиции Москвы отстранён из-за дела Голунова

Главное управление МВД по Москве решило отстранить от должности ещё одного главу отдела полиции в связи с делом журналиста Ивана Голунова. Речь идёт о начальнике отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков по Западному административному округу Москвы Андрее Щирове. Его временно отстранили на время расследования, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по Москве.

О том, что Щиров временно отстранён от должности, в конце июня сообщило издание РБК, однако подтверждение этой информации поступило только сейчас.

В связи с "делом Голунова" ранее были отправлены в отставку два генерала полиции, в том числе начальник УВД по Западному округу Москвы.

Именно подчинённые Щирова задерживали журналиста "Медузы" Ивана Голунова 6 июня. Утверждалось, что у него в рюкзаке и в его квартире нашли наркотики. После массовой общественной кампании в его защиту Голунов 11 июня был освобождён, а обвинения с него сняты. Сам журналист утверждает, что наркотики ему подбросили, и подозревает в причастности к этому людей, которым посвящены его журналистские расследования. 1 июля "Медуза" опубликовала расследование Голунова, над которым он работал в последнее время - о московском похоронном бизнесе.