Помощник полпреда Путина, возможно, передавал информацию за рубеж

Уголовное дело о госизмене в отношении помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Александра Воробьева было заведено ФСБ России в связи с подозрениями, что Воробьёв передавал за границу информацию с заседаний Совета безопасности. Об этом говорится в публикации Znak.com, авторы которой ссылаются на два источника.

По словам одного из источников, спецслужбы "разрабатывали" Воробьева несколько лет и знали о передаче им секретной информации за рубеж. Близкий к полпредству источник уточнил, что у Воробьева был третий уровень допуска к государственной тайне — самый низкий. Однако, он, имея хорошие отношения с полпредом Николаем Цукановым, мог знакомиться с секретными данными именно через своего шефа.

ФСБ задержала Воробьева 5 июля утром. Подробности уголовного дела не разглашаются. Максимальное наказание за госизмену – 20 лет лишения свободы. Лефортовский районный суд Москвы арестовал его до 4 августа.

Ранее в прессе высказывалось предположение, что дело Воробьева может быть связано с делом гражданина Польши Мариана Радзаевски, мог собирать и продавать за рубеж сведения, составляющие в России государственную тайну.

В ФСБ России заявляют, что Мариан Радзаевски пытался получить доступ к секретным комплектующим установок С-300 для незаконного вывоза в Польшу. 25 июня 2019 года Радзаевски был приговорен к 14 годам лишения свободы за шпионаж.