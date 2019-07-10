Суд оштрафовал блогера Соколовского за пикет на Красной площади

Суд в Москве оштрафовал блогера Руслана Соколовского на 15 тысяч рублей за пикет на Красной площади. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

Соколовского признали виновным в нарушении правил проведения публичного мероприятия. Блогера задержали 24 июня, когда он вышел на Красную площадь с плакатом, на котором было написано: "Путин лох".

Заседание суда проходило без участия Соколовского и его адвоката Светланы Сидоркиной, которая накануне просила перенести рассмотрение дела.

В мае суд в Санкт-Петербурге освободил Руслана Соколовского, осуждённого за видео с "ловлей покемонов" в православном храме, от уголовной ответственности по статье об экстремизме. Он также смягчил общее наказание Соколовскому с двух лет и трёх месяцев условно до шести месяцев.

В мае 2017 года суд в Екатеринбурге приговорил Соколовского к условному сроку. Его признали виновным в оскорблении чувств верующих, возбуждении ненависти и незаконном обороте устройств для ведения скрытой записи. Он был задержан после публикации видео, на котором он играет в Pokemon Go в православном храме. До суда блогер несколько месяцев провёл в СИЗО.