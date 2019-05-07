С ловившего покемонов в храме блогера Соколовского сняли судимость

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга освободил блогера Руслана Соколовского, осуждённого за видео с "ловлей покемонов" в православном храме, от уголовной ответственности по статье об экстремизме. Об этом "Медиазоне" рассказал адвокат подсудимого Виталий Черкасов.

Судимость Соколовского по этой статье считается снятой. Суд также смягчил общее наказание Соколовскому с двух лет и трёх месяцев условно до шести месяцев.

Как уточнил адвокат, с учётом нахождения в СИЗО и под домашним арестом (всего около восьми месяцев), Соколовский считается отбывшим наказание.

В мае 2017 года суд в Екатеринбурге приговорил к условному сроку блогера Руслана Соколовского. Его признали виновным в оскорблении чувств верующих, возбуждении ненависти и незаконном обороте устройств для ведения скрытой записи. Он был задержан после публикации видео, на котором он играет в Pokemon Go в православном храме. До суда блогер несколько месяцев провёл в СИЗО.

7 июля 2017 года суд смягчил наказание Соколовскому до двух лет и трёх месяцев лишения свободы условно, вместо трёх с половиной лет условно, назначенных ранее.