Венедиктов посетил Вышинского в киевском СИЗО

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов посетил в киевском СИЗО руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, арестованного на Украине по делу о госизмене.

По словам Венедиктова, "Вышинский, как украинский гражданин, намерен до конца отстаивать свою невиновность в украинском суде". Он надеется, что слушания его дела по существу начнутся 15 июля. Венедиктов добавил, что обвиняемый здоров.

В среду утром главред "Эха Москвы" сообщил, что находится в Киеве, поскольку привёз письмо от матери Вышинского президенту Украины Владимиру Зеленскому. Его содержание он не раскрыл.

Позже Венедиктов заявил, что адресат получил послание, и что предложение посетить Вышинского в следственном изоляторе стало, вероятно, ответом украинских властей на письмо.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в среду, что Кремль не ведёт никаких переговоров об освобождении Вышинского и арестованных в России украинских моряков. Он уточнил, что этой темой должна заниматься минская контактная группа.