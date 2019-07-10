Венедиктов посетил Вышинского в киевском СИЗО

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов посетил в киевском СИЗО руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, арестованного на Украине по делу о госизмене.
По словам Венедиктова, "Вышинский, как украинский гражданин, намерен до конца отстаивать свою невиновность в украинском суде". Он надеется, что слушания его дела по существу начнутся 15 июля. Венедиктов добавил, что обвиняемый здоров.
В среду утром главред "Эха Москвы" сообщил, что находится в Киеве, поскольку привёз письмо от матери Вышинского президенту Украины Владимиру Зеленскому. Его содержание он не раскрыл.
Позже Венедиктов заявил, что адресат получил послание, и что предложение посетить Вышинского в следственном изоляторе стало, вероятно, ответом украинских властей на письмо.
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в среду, что Кремль не ведёт никаких переговоров об освобождении Вышинского и арестованных в России украинских моряков. Он уточнил, что этой темой должна заниматься минская контактная группа.
- Кирилл Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года после обысков в офисе "РИА Новости Украина". В тот же день Служба безопасности Украины объявила, что подозревает его в государственной измене. Утверждалось, что у журналиста нашли трудовой договор с медиагруппой "Россия сегодня", крупную сумму денег и огнестрельное оружие. Вышинскому грозит до 15 лет лишения свободы. Сам он вину отрицает.
- Российские власти и близкие к Кремлю средства массовой информации осуждают арест Вышинского. В сентябре 2018 года Союз журналистов России заочно наградил его премией "Камертон" имени Анны Политковской. Сам Вышинский обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить ему правовую защиту.
- В мае киевский суд продлил арест Вышинского до 22 июля.