Кремлевский капкан для Зеленского. Когда отпустят пленных моряков?

Президент Украины Владимир Зеленский совершает свой первый визит в Канаду. В минувшем месяце украинский президент посетил Брюссель, Париж и Берлин. Итоги европейских визитов Зеленского стали поводом для критики его оппонентов, обвинивших главу государства в провале позиции Украины по "российскому вопросу" в Парламентской ассамблее Совета Европы. Украинские СМИ считают, что возвращение России в ПАСЕ могло быть частью сделки по освобождению украинских моряков, захваченных минувшей осенью недалеко от Керченского пролива в Черном море. Была ли такая сделка на самом деле, и если была, то знал ли о ней Зеленский? И почему российская нота относительно украинских моряков, направленная в адрес МИД Украины, и ответная нота Киева вызвали публичный конфликт между Зеленским и главой внешнеполитического ведомства страны Павлом Климкиным?

25 июня Министерство иностранных дел Украины получило ноту МИД Российской Федерации. В ней содержалось предложение предоставить письменные гарантии участия Киева в продолжении уголовного преследования украинских моряков, захваченных ФСБ РФ недалеко от Керченского пролива в ноябре минувшего года. В украинском МИДе в ответной ноте назвали предложение Москвы неприемлемым и обостряющим спор между Украиной и Россией по вопросу об иммунитете военных кораблей. Украина в очередной раз потребовала от Москвы без каких-либо условий выполнить решение Международного трибунала по морскому праву о немедленном освобождении украинских моряков.

27 июня на брифинге в Киеве Владимир Зеленский выступил с резкой критикой в адрес Министерства иностранных дел во главе с министром Павлом Климкиным. По словам президента, о нотах России и Украины он узнал из СМИ, а несогласованные с ним действия МИДа могут сорвать возвращение моряков на родину. Президент был возмущен тем, что Климкин ответил на ноту МИД РФ, не посоветовавшись с ним. В свою очередь, министр утверждает, что не обязан был советоваться с главой государства, и называет российскую ноту "ловушкой" для украинской юридической, дипломатической команд и в целом для руководства страны. Россия, как заявил Климкин, требовала признать, что "украинские моряки могли совершить преступление, склоняла нас к признанию правомерности судебного процесса над ними по российскому законодательству и заодно косвенно предлагала признать оккупацию Крыма".

Историю с нотами и публичный конфликт Зеленского с Климкиным комментирует глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко:

– Проблема была в том, что россияне решили заманить Зеленского и представителей его команды в ловушку. Не было достаточной координации между офисом президента и МИД Украины. Дипломатически и юридически Климкин действовал абсолютно правильно. А у Зеленского взяли верх эмоции, он же не видит и не понимает нюансов. Президент считал, что нужно любой ценой вернуть моряков. Но если бы он согласился (с условиями ноты российского МИДа, – прим. РС) на этих оскорбительных условиях российской стороны, сразу же возникла бы проблема косвенного признания юрисдикции России над Крымом: в ноте речь шла о решении по морякам Симферопольского суда, а кроме того, и еще, условия, предложенные Россией, были оскорбительными для Украины: признать приговоры морякам и согласиться их выполнить. Думаю, что Украина этого, конечно же, не стала бы делать, но даже само согласие вызвало бы бурю эмоций против Зеленского. Это была явная ловушка, но Зеленский и его команда этого сразу не осознали и обиделись на Климкина. Тем более, они с неким подозрением относятся к Климкину – ставленнику предыдущего президента Украины Петра Порошенко, хотя он помогал Зеленскому. Так что в этой истории сыграли эмоции и психология. Думаю, что после выборов, когда будет назначен новый министр иностранных дел Украины, ситуация улучшится, – считает Владимир Фесенко.

Перед тем, как улететь в Канаду, Владимир Зеленский направил ставшему в этом конфликте на его сторону премьеру Владимиру Гройсману письмо, в котором попросил его привлечь к дисциплинарной ответственности министра иностранных дел. Климкин 1 июля объявил, что уходит в политический отпуск.

Досрочные выборы в Верховную Раду ожидаются 21 июля, и до этой даты, как отмечает эксперт по вопросам управления репутацией Борис Тизенгаузен, Зеленский хотел бы вернуть домой военных моряков и тем самым повысить перед выборами рейтинг президентской партии "Слуга народа":

– Этот конфликт с Климкиным, как мне кажется, преследовал цель Зеленского не растерять перед выборами часть сторонников партии "Слуга народа". Ведь Зеленский мог провести закрытое совещание, вызвать министра на ковер, обсудить между особой эту историю с нотой МИД РФ. Очевидно, что в команде президента решили сделать этот конфликт публичным, потому что Зеленскому нужно показать своему электорату, что он что-то делает. Зеленский же понимает, что его президентская кампания была построена на некоем обезличивании, там не было конкретных обещаний, там было "за все хорошее против всего плохого". Именно поэтому он стал идеальным кандидатом в головах своего избирателя. И это же его сейчас начинает беспокоить, потому что ему приходится заходить в остро-социальные темы, ему приходится что-то говорить, а так как его разношерстный электорат представлял его идеальным, его слова уже не совпадают с видением некоторых частей электората и рейтинг президентской партии "Слуга народа", который продвигался инерционно, остановился и пошел немного назад. Ему нужны яркие информационные события, которые позволят как минимум этот рейтинг сохранить.

– Некоторые украинские политики и эксперты обвиняют Владимира Зеленского в том, что он слабо реагирует на внешнеполитические вызовы. В вину Зеленскому ставят и то, что он не смог переубедить лидеров Франции и Германии во время июньских визитов в эти страны не восстанавливать в правах российскую делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Оценивать Зеленского после нескольких зарубежных ознакомительных визитов рано

– Я в корне не согласен с критикой первых внешнеполитических шагов Зеленского. Фундамент восстановления прав РФ в ПАСЕ был заложен задолго до того времени, как Зеленский стал президентом Украины. Безусловно, шестой президент Украины – слабый оратор в сравнении с Петром Порошенко. Но сейчас оценивать Зеленского после нескольких зарубежных ознакомительных визитов рано, потому что нет ответов на ключевые вопросы, например, как он будет менять подходы к урегулированию конфликта на востоке Украины. Когда эти ответы появятся, когда мы увидим какую-то базовую стратегию хотя бы на год вперед, тогда мы сможем его оценивать. Пока же Зеленский и его команда полностью сосредоточены на досрочных парламентских выборах, до которых осталось фактически три недели. Шанс, что Зеленский может завести большинство в Верховную Раду и единолично монополизировать власть, все еще сохраняется, – полагает Борис Тизенггаузен.

В опубликованном в конце минувшей неделе материале "Европейской правды" "Моряки "в обмен" на ПАСЕ: что скрывается за публичным конфликтом Зеленского и Климкина" говорится, что между Западом и Россией еще до вступления в должность президента Украины Владимира Зеленского существовал непубличный план, по которому освобождение пленных украинских моряков и возвращение кораблей должны были стать частью более широкой договоренности. "Несмотря на то, что Москва должна была освободить моряков по решению Трибунала ООН по морскому праву, за выполнение этого решения Россия выторговала уступки от Запада. По этому плану Запад возвращает России полномочия в ПАСЕ, а Москва в ответ находит схему освобождения моряков, допускает в Крым мониторинговую миссию Совета Европы и гасит долг в размере около 70 млн евро - взносы Совету Европу за два года", – подчеркивается в публикации "ЕП". Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон, по данным издания, рассказали Зеленскому о такой договоренности только во время июньских визитов президента Украины в Париж и Берлин, однако согласия Зеленского на такую сделку они не получили.

Отозванный для консультаций в Киев после восстановления полномочий России в ПАСЕ постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба подтвердил, что среди условий, которые Россия должна была выполнить для возвращения в ПАСЕ, фигурировало и условие об освобождении украинских пленных моряков, однако впоследствии европейцы отступили от этого требования. В интервью программе "Время. Итоги недели" на украинском 5 канале Кулеба рассказал, что переговоры о возвращении России в ПАСЕ, активизировались еще в начале этого года. Кремль, действительно, должен был выполнить три условия: вернуть Украине военнопленных моряков, предоставить доступ комиссару Совета Европы по правам человека в Крым и погасить долг за неуплаченные взносы в Совет. Однако впоследствии, по словам дипломата, Европа дала понять России, что вернуться она может и без этих условий.

Когда решится судьба пленных моряков?

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины выполняли плановый переход из Одессы в Бердянск для создания новой базы ВМС в Азовском море. В этот день у берегов аннексированного Россией Крыма российские военные обстреляли три корабля: два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", захватив в плен 24 военных моряка. В Киеве случившееся назвали актом агрессии.

Позицию Украины поддержали США, НАТО и Европейский Союз. ООН признала захваченных моряков военнопленными. Согласно решению российского суда, который обвиняет моряков в нарушении российской границы, срок их ареста продлен до конца июля. В мае в Международном трибунале ООН по морскому праву (МТМП) в Гамбурге начались слушания по иску Украины против России по Керченскому инциденту. 25 мая в качестве "предварительной меры" трибунал постановил, что Россия в месячный срок должна освободить моряков и вернуть корабли, а 25 июня по истечении этого срока Россия направила отчет трибуналу, однако моряков до сих пор удерживают в Москве в СИЗО "Лефортово". Вместо того, чтобы вернуть украинцев домой, российская сторона отправила в Киев ноту, говорит координатор группы защитников украинских моряков, адвокат Николай Полозов:

– Для меня совершенно очевидно, что, несмотря на воинственную риторику российских властей относительно непризнания юрисдикции Международного трибунала ООН по морскому праву в Гамбурге, который 25 мая обязал Россию освободить 24 моряка и вернуть 3 военных корабля, они де-факто продолжают участвовать в деятельности этого трибунала и рассмотрении этого дела. Это было и в виде меморандума до судебного заседания, на котором эти срочные меры были приняты, и в дальнейшем в ходе участия в рамках арбитража в Гааге, где, в отличие от Гамбурга, российская сторона непосредственно присутствовала. Поскольку суд обязал Российскую Федерацию предоставить отчет относительно выполнения его приказа до 25 июня, то, соответственно, эта нота – своеобразный отчет трибуналу, что вот, дескать, РФ готова освободить моряков из-под стражи, но при выполнении определенных условий, которые она отразила в ноте в адрес украинского МИД. Поэтому для меня это означает, что де-факто Россия все равно вынуждена прислушиваться к решению Международного трибунала ООН по морскому праву, и эта нота - своего рода перекладывание ответственности с себя за невыполнение решение трибунала на украинскую сторону.

– Россия прислала отчет, но не отпустила украинских моряков. Будет ли реакция трибунала?

– Что касается реакции трибунала, то в его же решении отмечается, что помимо направления отчета в установленный срок, председатель трибунала может дополнительно затребовать у сторон необходимые информацию и отчеты. Я полагаю, что невыполнение решения трибунала в срок как минимум вызовет дополнительные вопросы к Российской Федерации.

​– В конце июля заканчивается срок содержания под стражей украинских моряков в московском СИЗО "Лефортово", Если в ближайшие недели не будет по ним очередных судебных заседаний по продлению меры пресечения, могут ли их освободить в последние дни июля или в начале августа?

– По российскому законодательству для того, чтобы изменить меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей, никакого суда не нужно, достаточно росписи следователя на соответствующем процессуальном документе. Мы увидим желание или нежелание следствия удерживать моряков под стражей, по всей видимости, через неделю, поскольку, действительно, в конце июля истекает срок, и если следствие будет стремиться продлевать срок содержания под стражей, то оно будет заранее вынуждено обратиться в суд с соответствующим ходатайством. Понятно, что когда мы говорим "следствие", то речь идет не о каком-то конкретном следователе, а о политическом руководстве России, которое дает соответствующие указания следственным органам ФСБ.

Речь идет не о каком-то конкретном следователе, а о политическом руководстве России

Я могу сказать так: на текущий момент в отношении военнопленных моряков идет завершающая стадия той части предварительного расследования, во время которой осуществляется сбор и анализ доказательств. В отношении нескольких моряков накануне были проведены следственные действия, им были предъявлены обвинения в окончательной редакции, в отношении остальных подобные следственные действия будут проходить на этой неделе, а также 8 и 9 июля. Это будет означать, что, по сути, предварительное следствие свою часть работы выполнило, и можно переходить к следующей стадии – ознакомлению с материалами уголовного дела. В любом случае в течение ближайших двух недель – до 15-17 июля - как раз будет абсолютно понятно, какое решение в конечном итоге примут российские власти: продолжат удерживать моряков под стражей либо все же выполнят решение Трибунала ООН по морскому праву, выполнят уже две на текущий момент резолюции ПАСЕ, либо продолжат и дальше нарушать свои международные обязательства, – констатирует адвокат Николай Полозов.

На прошедшем в конце минувшей неделе саммите G20 в японской Осаке вернуть Украине военных моряков российского президента Владимира Путина призывали лидеры США Дональд Трамп, Великобритании Тереза Мэй, Франции Эммануэль Макарон и Германии Ангела Меркель. На пресс-конференции в Осаке Путин пообещал "в спокойном режиме" решить вопрос с возвращением украинских моряков на родину. При этом хозяин Кремля дал понять, что моряков могут обменять на содержащихся под стражей в Украине российских граждан и, скорее всего, уже после досрочных парламентских выборов в Украине. До недавнего времени официальный Киев настаивал, что украинские моряки должны быть немедленно освобождены, но не в рамках обмена, а исходя из решения Международного трибунала ООН по морскому праву без каких-либо условий. Более 20 российских граждан, включая журналиста Кирилла Вышинского, военнослужащих Виктора Агеева, Александра Баранова, Максима Одинцова в Киеве ранее предлагали обменять на украинских политических узников Кремля: режиссера Олега Сенцова, журналиста Романа Сущенко, крымского фермера Владимира Балуха и других. Какова позиция по этому вопросу президента Украины Владимира Зеленского, очевидно, прояснится в ближайшее время.