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"Репортёры без границ" выступили в защиту Светланы Прокопьевой

Пикет в защиту Светланы Прокопьевой

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Международная организация "Репортёры без границ" осудила включение российской журналистки Светланы Прокопьевой в федеральный список экстремистов и террористов за её высказывания. В пресс-релизе распространённом в среду практика применения антитеррористического законодательства против журналистов в России названа крайне тревожным явлением.

"Репортёры без границ" призывают немедленно снять с Прокопьевой все обвинения. Само по себе расследование в отношении журналистки является абсурдным, а включение её в реестр террористов без решения суда неправомерно, заявили в организации. Там также подчеркнули, что для защиты свободы слова в России необходимо ограничить область применения антитеррористического законодательства и избегать преследований за выражение личного мнения.

В начале июля стало известно, что псковскую журналистку Светлану Прокопьеву, в отношении которой было возбуждено уголовное дело об "оправдании терроризма", внесли в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Все её банковские счета заблокированы. Прокопьева связывает эти меры с тем, что в дело вступил новый следователь.

  • Уголовное дело в отношении журналистки Светланы Прокопьевой было возбуждено в связи с её выступлением в начале ноября 2018 года в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Пскове". Эфир был посвящён теракту возле здания управления ФСБ по Архангельской области. Прокопьева отметила, что государство "само воспитало" поколение граждан, которые борются с ним.
  • Текст выступления Прокопьевой был перепечатан ​изданием "Псковская лента новостей". В нём Роскомнадзор усмотрел признаки оправдания терроризма. В редакции был проведён обыск, а само издание оштрафовали на 200 тысяч рублей. Также на 150 тысяч рублей была оштрафована редакция "Эха Москвы в Пскове".
  • Светлана Прокопьева внештатно сотрудничает с несколькими средствами массовой информации, в том числе с Радио Свобода. В её поддержку выступили журналисты, международные правозащитные организации, политики и общественные деятели.

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