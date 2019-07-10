"Репортёры без границ" выступили в защиту Светланы Прокопьевой

Международная организация "Репортёры без границ" осудила включение российской журналистки Светланы Прокопьевой в федеральный список экстремистов и террористов за её высказывания. В пресс-релизе распространённом в среду практика применения антитеррористического законодательства против журналистов в России названа крайне тревожным явлением.

"Репортёры без границ" призывают немедленно снять с Прокопьевой все обвинения. Само по себе расследование в отношении журналистки является абсурдным, а включение её в реестр террористов без решения суда неправомерно, заявили в организации. Там также подчеркнули, что для защиты свободы слова в России необходимо ограничить область применения антитеррористического законодательства и избегать преследований за выражение личного мнения.

В начале июля стало известно, что псковскую журналистку Светлану Прокопьеву, в отношении которой было возбуждено уголовное дело об "оправдании терроризма", внесли в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Все её банковские счета заблокированы. Прокопьева связывает эти меры с тем, что в дело вступил новый следователь.