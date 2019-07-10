"Репортёры без границ" выступили в защиту Светланы Прокопьевой

Международная организация "Репортёры без границ" осудила включение российской журналистки Светланы Прокопьевой в федеральный список экстремистов и террористов за её высказывания. В пресс-релизе распространённом в среду практика применения антитеррористического законодательства против журналистов в России названа крайне тревожным явлением.
"Репортёры без границ" призывают немедленно снять с Прокопьевой все обвинения. Само по себе расследование в отношении журналистки является абсурдным, а включение её в реестр террористов без решения суда неправомерно, заявили в организации. Там также подчеркнули, что для защиты свободы слова в России необходимо ограничить область применения антитеррористического законодательства и избегать преследований за выражение личного мнения.
В начале июля стало известно, что псковскую журналистку Светлану Прокопьеву, в отношении которой было возбуждено уголовное дело об "оправдании терроризма", внесли в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Все её банковские счета заблокированы. Прокопьева связывает эти меры с тем, что в дело вступил новый следователь.
- Уголовное дело в отношении журналистки Светланы Прокопьевой было возбуждено в связи с её выступлением в начале ноября 2018 года в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Пскове". Эфир был посвящён теракту возле здания управления ФСБ по Архангельской области. Прокопьева отметила, что государство "само воспитало" поколение граждан, которые борются с ним.
- Текст выступления Прокопьевой был перепечатан изданием "Псковская лента новостей". В нём Роскомнадзор усмотрел признаки оправдания терроризма. В редакции был проведён обыск, а само издание оштрафовали на 200 тысяч рублей. Также на 150 тысяч рублей была оштрафована редакция "Эха Москвы в Пскове".
- Светлана Прокопьева внештатно сотрудничает с несколькими средствами массовой информации, в том числе с Радио Свобода. В её поддержку выступили журналисты, международные правозащитные организации, политики и общественные деятели.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.