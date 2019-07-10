Город Счастье находится всего в 24 километрах от Луганска, но сейчас это расстояние за полчаса, как до начала боевых действий, не проехать. Связь с Луганском, который ныне контролируется самопровозглашенной "ЛНР", окончательно оборвалась из-за войны, и сегодня, когда обстрелов уже почти нет, для местных жителей ее потеря стала ощутимой. Из Луганска в Счастье раньше ездили купаться отдыхающие, это был региональный туристический центр, а местные жители отправлялись в Луганск за покупками, на учебу, на работу, и чтобы доехать на поезде до других крупных городов Украины. Сегодня всего этого нет.

Война перевернула местную жизнь, но выборы проводятся здесь все так же стабильно, как и до начала вооруженных действий. Стать депутатом Верховной рады Украины от этого мажоритарного округа (№105) хотят аж 33 человека (население города составляет чуть больше 12 тысяч человек). Это в три или даже в четыре раза больше, чем в некоторых других округах.

В их числе и Сергей Медведчук – родной брат кума Владимира Путина. Он – кандидат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", той самой, лидеры которой недавно, самовольно и не координируя с украинским правительством свои действия, отправились на встречу с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером обсуждать возможности заключения новой сделки о транзите российского газа. После этого Генпрокуратура Украины открыла уголовное производство по факту поездки Юрия Бойко и Виктора Медведчука в Москву.

По мажоритарному округу в городе Счастье баллотируются и люди, связанные с крупной энергетической компанией ДТЭК, принадлежащей самому богатому олигарху Украины Ринату Ахметову. Но есть и простой фермер от партии "Слуга народа" Зеленского или глава садоводческого хозяйства от "Европейской солидарности" Порошенко. При этом подавляющее большинство тех, кто баллотируется здесь, – самовыдвиженцы.

"Многих из них просто сейчас нет в Счастье, они где-то в разъездах, ведут кампанию или они просто не отсюда, и они пользуются тем, что у нас такой малочисленный городок, что очень удобно попасть в депутаты через наш город. 33 кандидата… Понятно, что тут дело не в заинтересованности именно в городе и в жителях", – рассказывает житель Счастья Ярослав Кублицкий. Он является участником проекта неправительственных организаций "Университет без границ" и FreeProVideo, посвященного выборам. Кандидатам в депутаты он задает вопросы о том, как они видят будущее региона, от которого пытаются попасть в Верховную раду, и что могут предложить жителям небольшого прифронтового городка.

– На сегодняшний день в фокусе нашего внимания два избирательных округа – 105-й, город Счастье, и 65-й – на Житомирщине, – рассказывает координатор проекта Владимир Папков. – У нас там на месте есть представители местного гражданского общества, есть материалы про этих кандидатов в депутаты. Но самое главное, конечно же, – это узнать, что они хотят предложить, каким образом они видят ответ на вопрос: как сделать так, чтобы молодежь не покидала эти проблемные регионы? Только что в городе Счастье был президент Зеленский, он встретился только с солдатами. Только что был в городе Счастье посол ФРГ, он встретился только с руководителем администрации и с директором теплоэлектроцентрали, показав, что "если будут у вас какие-то проблемы, то мы поможем деньгами". Но это замораживание проблемы. А где внимание именно к гражданским активистам, к тем проблемам, которые существуют на месте? Ребята, с которым мы работаем, заслуживают лучшего. Они совершенно не виноваты, что к ним пришла война, они не подписывались на то, чтобы вдруг около них пролегала линия фронта, их родственники оказывались по разные стороны разграничительной линии. Там же совсем поблизости – Станица Луганская, где каждый день десятки тысяч пенсионеров переходят с одной стороны [линии разграничения] на другую, чтобы устроить свои пенсионные дела. Это ужасное зрелище, и это – огромное эмоциональное угнетение. В этом регионе очень мало хороших новостей. Очевидно, что выборы, которые сейчас предстоят, и программы будущих депутатов, которые заявляются местным жителям, безусловно, должны учитывать реалии именно этого конкретного региона. То есть они не должны быть общими, стандартными. Должны быть действительно разбирающиеся люди, только они могут по-настоящему изменить ситуацию. А сейчас все наоборот. Из 33 человек – часть люди с киевской пропиской, так называемые варяги. Это вызывает настороженность, будет ли представлен именно тот избиратель, те гражданские активисты, которые там сейчас есть, росточки гражданского общества, без которого никак, – говорит Владимир Папков.

По словам Ярослава Кублицкого, предвыборные методы у кандидатов в депутаты за последнее время не изменились. Они продолжают подкупать избирателей, раздавая им сахар и устраивая развлекательные мероприятия на главной площади города. При этом, несмотря на близость фронта и не самый высокий уровень жизни по сравнению с другими регионами Украины, местные жители не зависят критически от гуманитарной помощи, как это было пять лет назад.

– Один из кандидатов у нас начал раздавать сахар, от команды Шахова (Сергей Шахов – депутат Верховной рады, он баллотируется в соседней со Счастьем Станице Луганской. – РС). По городу висят билборды и плакаты еще одного кандидата, который предлагает бесплатную юридическую помощь, – рассказывает Ярослав Кублицкий. – А сахар раздавали якобы под видом гуманитарной помощи, но записывались контакты тех, кто его получал. После этого были звонки этим людям, у них спрашивали дату рождения и что-то еще. Меня на получение сахара записала бабушка, она у меня старенькая и считает, что гуманитарка – это только хорошее. Позвонила мне какая-то женщина, сначала просто спросила дату рождения, а потом опять был звонок: спрашивают, поддерживаю ли я Медведчука и Бойко. Я сказал, что не поддерживаю. "Хорошо, но мы хотим вам сообщить, что сегодня сбор людей, поддерживающих этих кандидатов. Если хотите – приходите".

Еще совсем недавно у нас прошел День молодежи, собирали общественников нашего города для обсуждения организации этого мероприятия, – продолжает Ярослав Кублицкий. – В эту группу записался один из кандидатов в депутаты, самовыдвиженец. И на него тут же накинулись организаторы: "Здесь присутствует один кандидат, он использует это мероприятие для своей предвыборной агитации, а остальные присутствовать не должны". Его попросили уйти. После этого, уже во время Дня молодежи, отовсюду шла агитация за одного из кандидатов – это Виктория Гриб, кандидат от "Оппозиционного блока" (эта партия была создана на осколках Партии регионов беглого президента Виктора Януковича и поддерживается Ринатом Ахметовым и Дмитрием Фирташем, экстрадицию которого в США из-за подозрения в коррупции одобрил недавно суд в Австрии. – РС). Виктория Гриб работает в компании ДТЭК. Ее имя раз пять повторяли со сцены: "Давайте поблагодарим за этот замечательный праздник нашего замечательного кандидата, без нее это не было бы возможным..."

– Насколько велико в городе Счастье влияние Рината Ахметова и его компании ДТЭК?

– У него огромное влияние, потому что у нас в городе градообразующим предприятием является принадлежащая ему Луганская ТЭС. Исторически город именно благодаря ТЭС и возник.

– Население города до сих пор зависит от гуманитарной помощи, помощи со стороны политических партий?

– Мне кажется, что сейчас уже практически независимо, что касается именно физической зависимости. Моей бабушке 82 года, гуманитарка ей и в помощь, и в радость, но если бы ее не было, она бы не голодала и с голода бы не умерла. К Счастью приковано большое внимание международного сообщества и Украины, и мне кажется, дело в менталитете, почему люди все равно берут гуманитарную помощь. Обычно люди, которые что-то дают, и люди, которые берут, живут приблизительно в одной политической реальности. Есть люди старой закалки – они брали гуманитарку и раньше, еще до войны. Сейчас война, ситуация плохая, порой стреляют, страшно, транспортное сообщение нарушено, почему бы не взять сахара? И они идут за этим сахаром и заодно пообщаться с кандидатом. И срабатывает психология: я же взяла у них сахар, как-то нехорошо, если не приду, пойду и послушаю. Придет, послушает, и после этого она, скорее всего, будет голосовать за этого человека.

– Что в ваш город принесла война? Насколько сильно поменялся уровень жизни? Или такая же ситуация была и до войны?

– До войны у нас был просто провинциальный городок с очень интересным, красивым названием, которое нравится как нам, счастьевцам, так и всяким людям, которые приезжают в гости или которые слышат о нашем городе. Что касается выживания, вроде было терпимо, не считая того, что в Украине, конечно, уже очень долго плохая экономическая ситуация, в провинции она еще хуже. После войны ситуация, конечно же, изменилась, потому что был захват города российскими силами, потом было освобождение города. Очень много было политической нестабильности, и есть люди, поддерживающие пророссийскую риторику. Отчасти потому, что, если человек этого очень хочет, то у него в доме работает российское телевидение.

Помимо этого у нас в городе было очень много мародерства. Лично мой дом грабили, грабили украинские военные. Это нехорошая и неприятная правда, и когда я о ней в интернете написал еще в 2015 году, мне никто не верил, все просто говорили: нет, не может быть, раз ты это говоришь, то ты, наверное, за Путина... Я совершенно не за Путина, мне Путин очень не нравится, но это было на самом деле так, к сожалению. Есть отчет Amnesty International от сентября 2014 года о грабежах на севере Луганской области. Это были добровольческие батальоны, а что касается именно Счастья – это был "Айдар" (правонарушения некоторых служивших в батальоне признал и командир этого добровольческого подразделения Сергей Мельничук. Он при этом подчеркивал, что правонарушения совершались в тылу, за спинами наиболее боеспособных бойцов, которые воевали на передовой. – РС). Это очень сильно подорвало доверие людей. Уже с тех пор прошло какое-то время, причем помогли в итоге украинские вооруженные силы, то есть регулярная армия. Эти люди поселились в нашем доме, сделали себе типа казармы в домах, это не один такой дом. И мы никак не могли от них избавиться, моя бабушка пыталась всячески их пристыжать, им говорила: "Ребята, да что же вы делаете?", бегала по всем инстанциям, в полицию ходила. С тех пор прошло какое-то время, украинская армия помогла, конечно, реабилитировать имидж, освободила наш дом, и бабушка была очень благодарна, чуть не плакала от счастья, – рассказывает Ярослав Кублицкий.

Владимир Папков, который курирует предвыборный проект в Счастье, провел в этом городе несколько недель. Он рассказывает о том, как война повлияла на здешнюю жизнь.

– Знаки войны мы увидели, прежде всего, в настроениях людей. Мы услышали истории от очевидцев – истории разрушенных семей, когда, например, сын остался в Украине, а отец когда-то возглавлял движение сепаратистов в этом городе и теперь вне закона для своей собственной семьи. Нам рассказывают это дети. И самая пронзительная, наверное, история – это видеоролик, который ребята сняли в рамках нашего проекта. Представьте себе, что речь идет о девочках, которые живут в интернате города Счастье, потому что они остались без родителей из-за войны. Речь не идет о том, что их родители погибли, они из семей, разрушенных войной: люди уходят из своих семей, им перестают быть близки настоящие ценности, война выбивает из них все человеческое. И вот эти девочки сняли о себе небольшой видеоролик, который начинается с того, что они идут по своему небольшому городку и что-то ищут. Оказывается, они ищут крышечки от пластиковых бутылок. Потом они показывают, сколько крышечек им удалось собрать, и кажется, что это экологический проект, потому что таким образом они очищают город. Но потом выясняется, что они собирают крышечки, чтобы сделать протезы для воинов. И девочки прямо на себе показывают, как много нужно собрать крышечек, чтобы сделать, например, вот это место, если у тебя оторвет, или это место, если оторвет. Для меня это было большим переживанием, потому что я же знаю, что там, в лесах, полно мин. И может случиться, что эти девочки сами наступят на мину, и это уже война. То есть война присутствует в каждом миллиметре этого пространства, и это, конечно главное впечатление. И еще кажется, что эту войну не победить, то есть просто надо людей оттуда эвакуировать.

– Как эта ситуация влияет на предвыборные настроения этих людей, их отношение к выборам, тому, за кого они готовы отдать свой голос?

– В данном случае очень важно понимать именно в аспекте предстоящих выборов, что, конечно, этому региону должно быть уделено особое внимание. То есть он не просто лежит на границе проблемной области, он сам собой являет проблемную область. Нынешняя линия разграничения ни в коем случае не между Украиной и не Украиной. На самом деле, и с той, и с другой стороны говорят по-русски. Я свидетель того, что это не война по национальному признаку. Ужас заключается в том, что русскоязычные не могут прекратить войну. В свободных СМИ я обнаружил публикации как тех, кто находится как на подконтрольной Киеву территории, так и на неподконтрольных территориях. Они пишут о тех же вещах, они пишут о том, что вот был честный, хороший боец, и он погиб, а вот причиной этого было то, что вовремя не подвезли боеприпасы, и это коррупция... То есть с той стороны – коррупция. И с этой стороны коррупция. Проблемы одни и те же. И всем этим кандидатам в депутаты, которые сейчас хотят занять место в национальном парламенте от города Счастье, не приходит в голову, что они должны сообщить перспективу, какое будущее они, собственно говоря, предлагают жителям города? А они говорят всего лишь: проголосуйте за меня, я хороший, я еще вам не навредил, я представляю крутую партию. То, что мы хотим с нашими ребятами спросить: дорогие кандидаты в депутаты, а какое будущее вы предлагаете детям, которые сейчас заканчивают школу? Если вас выберут депутатами, почему эти дети больше не будут уезжать отсюда, почему они захотят остаться здесь, почему сюда, в город Счастье, захотят приезжать, например, дети из Западной Европы, как так сделать, есть у вас идеи?