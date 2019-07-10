В Красноярске Росгвардия закупит подарочные "финки НКВД"

В Красноярске управление Росгвардии закупит в качестве подарков "финки НКВД", часы "Георгий Победоносец", ножи "Тайга" и другие предметы. Контракт на поставку на сайте госзакупок обнаружила "Тайга.инфо". На каждом сувенире должен быть знак ведомства и соответствующая надпись.



На подарки красноярская Росгвардия потратит почти 400 тысяч рублей из федерального бюджета. Ведомство приобретет четыре "финки НКВД" с лезвием из дамасской стали по 7 тысяч рублей, 19 ножей, 5 настольных часов, 27 часов "Командирские" и 10 настенных.

Также ведомство заказало наборы для пикников: 10 шампурных наборов, 10 походных наборов и 29 термосов. Контракт должны заключить до 19 июля. Согласно праздничному календарю, 29 августа росгвардейцы отметят профессиональный праздник — День спецназа.

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