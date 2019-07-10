ОЗХО создала спецгруппу для поиска ответственных за химатаки

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) создала специальную команду по расследованию химических атак и установлению лиц, причастных к химатакам. Об этом сообщил генеральный директор организации Фернандо Ариас.

В ОЗХО уже составлен предварительный список инцидентов. В частности, расследователи ОЗХО изучат данные о возможных химических атаках в Сирии, в том числе в городе Дума в апреле 2018 года, сообщает Reuters.

После предподагаемой атаки в Думе организация заявила, что при нападении использовались различные химические вещества на основе хлора. В ОЗХО указывали, что российские и сирийские военные, контролировавшие Думу, допустили экспертов в регион через две недели после вероятной атаки. Дамаск и Москва объяснили недопуск экспертов в Думу опасениями об их безопасности.

Решение о создании специальной команды ОЗХО по расследованию химатак было принято летом 2018 года. За создание спецгруппы проголосовали 99 делегатов из 126 присутствующий. Россия, Китай, Венесуэла и Иран оказались в числе проголосовавших против.