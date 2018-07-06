ОЗХО установила применение хлора в Думе 7 апреля

Организация по запрещению химического оружия установила, что при химической атаке в городе Дума в апреле этого года применялся хлор. Предварительный отчёт ОЗХО констатирует, что использовались различные химические вещества на основе хлора. Факти применения нервно-паралитических вещест – не установлены.

Десятки горожан были убиты в результате нанесённого удара в Восточной Гуте, пригороде Дамаска. Сирийское правительство отрицает применение каких-либо химичекий веществ.

После нападения на гражданское население Думы, авиация США, Великобритании и Франции нанесли удары по военным объектам правительственных сил.

На днях ОЗХО получила новые полномочия от государств, входящих в эту организацию. Отныне ОЗХО может называть ответственных за применение химического оружия. Прежние полномочия позволяли говорить лишь об установленном факте применения, но не об ответственности.

ОЗХО продолжают расследование фактов, связанных с нападением в Думе. По информации медиков, 7 апреля более 500 пострадавших были доставлены в медицинские пункты с повреждениями дыхательных органов, предположительно полученными от воздействия химических веществ.