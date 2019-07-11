Иранские катера преследовали британский танкер в Персидском заливе

В среду пять иранских боевых катеров попытались захватить британский нефтяной танкер, который находился в Персидском заливе неподалеку от берегов Ирана, сообщили два американских представителя.

Иранцы по радио передали капитану танкера British Heritage изменить курс и идти в сторону иранских территориальных вод. Следовавший за танкером на расстоянии пяти миль сторожевой корабль британских ВМФ Montrose поспешил ему на помощь и вклинился между ним и иранскими катерами. Иранцам была передана команда отойти от танкера под страхом быть атакованными, которую они выполнили. После чего танкер в сопровождении фрегата проследовал на юг к Ормузскому проливу. Над местом происшествия барражировал американский самолет-разведчик.

Тегеран неоднократно грозил актами возмездия за захват британским флотом иранского нефтетанкера вблизи Гибралтара. Танкер в нарушение международных санкций доставлял топливо режиму сирийского диктатора Башира Асада. Иницидент в Персидском заливе — первая попытка Ирана претворить угрозы в жизнь.

По информации американских представителей, иранские катера, замешанные в инциденте, приписаны Корпусу стражей исламской революции, который постоянно чинит препятствия судоходству в Персидском заливе. Вашингтон также обвиняет эту воинскую структуру в установке мин в мае и июне на нескольких торговых судах в Оманском заливе.

Соединенные Штаты ведут консультации с союзниками о сформировании флотилии по защите судов, осуществляющих коммерческие перевозки в зоне Персидского залива.