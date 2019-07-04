В Гибралтаре задержан идущий в Сирию танкер

В Гибралтаре задержан танкер, который шёл в Сирию с нефтью в нарушение санкционного режима Евросоюза. Об этом сообщает агентство Reuters.

Судно Grace 1 было задержано кораблем флота Великобритании, которой принадлежит территория Гибралтара. По словам местных властей, танкер перевозил около 300 тысяч тонн нефти для режима президента Сирии Башара Асада.

Также появились подозрения, что топливо было загружено не в Ираке, как указывают документы судна, а в Персидском заливе недалеко от берегов Ирана. Кроме того, вместо значительно более короткого пути через Суэцкий канал, Grace 1 проплыла вокруг Африки и зашла в Средиземное море со стороны Атлантического океана. Сам танкер под флагом Панамы и обслуживается компанией из Сингапура.

Задержание судна приветствовала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Она похвалила "решительные действия" для применения санкций Евросоюза в отношении Сирии. В Еврокомиссии же отказались прокомментировать событие.

Как отмечает Reuters, то же самое судно раньше успешно поставляло Сирии нефть из Ирана, несмотря на действующие с 2011 года санкции Евросоюза в отношении окружения Башара Асада. В связи с этим опрошенные агентством эксперты утверждают, что задержание танкера, скорее всего, связано с недавней эскалацией напряженности между США и Ираном. По их словам, этот шаг можно считать важным изменением в политике нейтралитета Евросоюза в конфликте Вашингтона и Тегерана.