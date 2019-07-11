Суд арестовал мужа обвиняемой в госизмене жительницы Калининграда

Лефортовский суд Москвы арестовал мужа жительницы Калининграда Антонины Зиминой, арестованной в июле прошлого года по обвинению в госизмене. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

Мужа Зиминой Константина Антонца тоже обвинили в государственной измене. Согласно решению суда, он будет помещён в СИЗО до 3 сентября. В чём именно обвиняются он и его супруга официально не сообщается, поскольку материалы дела содержат гриф "секретно".

Константина Антонца накануне задержали сотрудники Федеральной службы безопасности. По данным СМИ, его жену обвиняют в том, что она рассекретила агента ФСБ и передавала закрытые данные спецслужбам Литвы (по другим данным – Латвии). Об этом газете "Коммерсантъ" рассказал отец арестованной Константин Зимин. Он утверждает, что единственные доказательства вины – свадебные фотографии пары.

На свадьбу Антонец пригласил знакомого, который якобы был сотрудником ФСБ. По словам тестя Антонца, тот в состоянии алкогольного опьянения сам рассказал о своей работе в спецслужбе. Этот эпизод сняли на видео приехавшие из Литвы родственники Зиминых, а позднее ролик "показали по местному телевидению, что и легло в основу обвинения", – утверждает отец арестованной.

Известно, что Зимина является независимым экспертом и членом Клуба друзей Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова, который был создан по распоряжению президента Дмитрия Медведева в 2010 году. На сайте организации указано, что среди профессиональных интересов Зиминой – "политика стран Балтии в отношении России" и "идентичность политической элиты Латвии".​

До 2016 года арестованная была директором НКО "Балтийский центр диалога культур" в Калининграде, основной вид деятельности которого – организация конференций и выставок. На момент ареста Зиминой сообщалось, что центром руководит её муж Константин Антонец.