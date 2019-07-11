Туск: развал СССР не был крупнейшей геополитической катастрофой

Председатель Европейского совета Дональд Туск назвал развал Советского Союза благословением для населявших его народов. Такое заявление он сделал в ходе своего визита в Грузию.
"Развал Советского Союза НЕ БЫЛ крупнейшей геополитической катастрофой, – написал политик у себя в твиттере. – Сегодня в Грузии я хочу сказать это громко и ясно: развал СССР был благословением для грузин, поляков, украинцев и всей Центральной и Восточной Европы. И для русских тоже".
Крупнейшей геополитической катастрофой развал Советского Союза называл президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в 2005 году. "Для российского народа оно (крушение. – РС) стало настоящей драмой. Десятки миллионов наших сограждан и соотечественников оказались за пределами российской территории. Эпидемия распада к тому же перекинулась на саму Россию".
В том же году, комментируя этот тезис в интервью немецким каналам, он заявил, что в России говорят, что "те, кто не жалеет о крушении Советского Союза, у того нет сердца, а кто хочет вернуть его обратно – у того нет головы".
- Дональд Туск посещает Грузию в рамках конференции, посвященной 10-летию проекта Евросоюза "Восточное партнерство". Визит проводится на фоне обострения кризиса в отношениях между Москвой и Тбилиси, приведшего к обсуждению санкций России против Грузии и разрыву авиасообщения.
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