Туск: развал СССР не был крупнейшей геополитической катастрофой

Председатель Европейского совета Дональд Туск назвал развал Советского Союза благословением для населявших его народов. Такое заявление он сделал в ходе своего визита в Грузию.

"Развал Советского Союза НЕ БЫЛ крупнейшей геополитической катастрофой, – написал политик у себя в твиттере. – Сегодня в Грузии я хочу сказать это громко и ясно: развал СССР был благословением для грузин, поляков, украинцев и всей Центральной и Восточной Европы. И для русских тоже".

Крупнейшей геополитической катастрофой развал Советского Союза называл президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в 2005 году. "Для российского народа оно (крушение. – РС) стало настоящей драмой. Десятки миллионов наших сограждан и соотечественников оказались за пределами российской территории. Эпидемия распада к тому же перекинулась на саму Россию".

В том же году, комментируя этот тезис в интервью немецким каналам, он заявил, что в России говорят, что "те, кто не жалеет о крушении Советского Союза, у того нет сердца, а кто хочет вернуть его обратно – у того нет головы".