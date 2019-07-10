В МИД рассказали о готовности возобновить авиасообщение с Грузией

Российские власти рассматривают возможность отменить запрет на полеты в Грузию. После этого Москва готова вернуться к вопросу об отмене визового режима с Тбилиси. Об этом пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

По утверждению собеседников издания, в Москве оказались довольны реакцией грузинских властей на оскорбление президента Владимира Путина в эфире телеканала "Рустави-2". В воскресенье ведущий канала Георгий Габуния в своей авторской программе перешёл на русский язык и обратился к Путину, которого он обвинил в оккупации грузинских территорий, с оскорбительной речью, используя нецензурную лексику.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила высказывания ведущего и назвала их провокацией радиколов, аналогичное высказывание сделал МИД страны. После этого Путин заявил, что не собирается вводить санкции против Тбилиси.

После такой реакции грузинских властей, в МИД не исключают пересмотр вступившего в силу 8 июля решения о запрете прямого авиасообщения между двумя странами. Для реализации этого собеседник Москва должна увидеть в Грузии гарантии безопасности для граждан России и "прекращения русофобии", отмечает источник "Коммерсанта".

После этого власти могут вернуться к идее отмены виз для грузинских граждан, пишет "Коммерсантъ". По утверждению газеты, решение об этом было уже было готово к подписи президентом, но было остановлено протестами в Тбилиси. Об этом же накануне написал в программной статье "Так что же мы все-таки ждем от Грузии" член комитета Госдумы по международным делам Евгений Примаков.