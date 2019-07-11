Покупатели квартир по президентской программе вышли на митинг

В Новосибирске более ста покупателей квартир по президентской программе в строящемся микрорайоне "Новомарусино" вышли на митинг в центре города. Участники акции протеста требуют от региональных властей достроить дома, которые должны быть сданы еще в 2016 году, сообщает "Сибирь.Реалии".

Квартал начали возводить в рамках федеральной программы "Жилье для российской семьи", инициированной Владимиром Путиным в 2014 году. Дольщики говорят, что именно это обстоятельство повлияло на решение многих покупателей вложить свои деньги в стройку.

На сегодняшний день в микрорайоне из пяти запланированных 10-этажных домов не сдан ни один. В июне 2019 года компания-застройщик была признана банкротом. Дольщикам предлагают достраивать многоэтажки за свой счет. Дополнительно необходимо заказывать дорогостоящую экспертизу, поскольку при обследовании несущих конструкций обнаружены серьезные отклонения от проекта.

На митинге жители Новосибирска потребовали привлечь к ответственности чиновников регионального Минстроя, которые должны были контролировать соблюдение строительных технологий. Ранее дольщики жаловались в прокуратуру по поводу возможного нецелевого использования денег инвесторов, но серьезных нарушений проверка не выявила. Пикетчики заявили, что если власти не начнут с ними переговоры, то они присоединятся к общегородской голодовке обманутых инвесторов, которая намечена на август.

Пострадавшей стороной оказалась и мэрия Новосибирска, которая вложила в строящийся комплекс 234 миллиона рублей. В управлении по жилищным вопросам администрации города сообщили, что намерены вернуть деньги, поскольку ответственность застройщика была застрахована в страховой компании "Респект". Несмотря на то, что у компании в мае текущего года была отозвана лицензия, в муниципалитете уверены - страховщик по закону должен исполнить все обязательства по договорам страхования.



Сейчас в Новосибирске насчитывают 46 замороженных строек. До конца года власти планируют ввести в эксплуатацию 6 проблемных объектов с привлечением средств крупных инвесторов.