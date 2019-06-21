Руководители 15 компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста, записали видеообращение к Владимиру Путину с просьбой разобраться, почему они уже более полугода не могут получить положенные по контракту деньги. Общая сумма задолженности составляет почти полмиллиарда рублей. Пострадавшие винят в своих проблемах фирму "ДЕКО", которая, в свою очередь, является субподрядчиком компании "СГМ-Мост" Аркадия Ротенберга.

"Уважаемый Владимир Владимирович!

К вам обращаются руководители организаций, участвующих в строительстве Керченского моста. На строительство были выделены целевые бюджетные средства. Но в результате мошеннических действий руководства "Фирмы ДЕКО" – это субподрядчик "СГМ-Мост" – деньги так и не дошли до организаций. Более 40 организаций так и не получили средства за выполненные объемы работ. Задолженность составляет более 400 миллионов. Фирмы, понимая сложность и сроки сдачи в эксплуатацию моста, использовали свои средства, а иногда и заёмные. В результате вынуждены стоять на грани банкротства. Мы обращались во многие инстанции, но помощи разобраться так и не получили. Мы просим вас разобраться в сложившейся ситуации, чтобы нам вернули честно заработанные средства".

Радио Свобода связалось с представителями группы, записавшей видеообращение. В основном это небольшие компании из Краснодарского края. По их словам, в "СГМ-Мосте", основном подрядчике строительства моста, специально созданном для этой цели Аркадием Ротенбергом, утверждают, что перечислили все необходимые средства субподрядчику. Компания АО "Фирма ДЕКО", судя по заблокированным счетам и десяткам арбитражных дел, в которых она выступает ответчиком, действительно испытывает большие финансовые проблемы. За последний год в ней сменилось несколько директоров, последний из которых был назначен в качестве кризисного управляющего. Его предшественник ушел после того, как "ДЕКО" в марте 2019 года попала под украинские санкции.

Почти со всеми своими сотрудниками руководители субподрядчиков "ДЕКО" расплатились из собственных или взятых в кредит средств, но сейчас существование этих компаний поставлено под угрозу: выплаты за работы на Крымском мосту они перестали получать еще в июле прошлого года. Не помогли ни письма в прокуратуру, ни обращение в администрацию президента России, – рассказал Радио Свобода Алексей Борецкий, представитель одной из пострадавших компаний, ООО "Паритет":

"На сегодняшний день, если зайти в картотеку арбитражных дел, там 45 или даже уже 48 дел. Мы, представители компаний, которые снимали это видео, поставляли товар, выполняли работы на Крымском мосту. Компания "ДЕКО" является субподрядчиком компании "СГМ-Мост". Компания "СГМ-Мост" принадлежит Аркадию Ротенбергу. Всем, в том числе Ротенбергу, сообщалось о наших затруднениях, о том, что нам не заплатили деньги. Лично я с ним не разговаривал, но коллеги, наши "братья по несчастью", сказали, что через его замов до него доводили эту информацию. Сам по себе госконтракт, договор по обеспечению госконтракта, подразумевает выделение целевых бюджетных денег. Что это из себя представляет? Под наши акты выполненных работ, под наши документы поставки инструмента, товара, через "Мособлбанк" выделяются деньги, то есть конкретные деньги никуда не могли уйти, кроме как... Мы подали документы, нам должны были оплатить. Полгода назад нам платить перестали. Общая задолженность – более 400 миллионов рублей. Порядка 35-40 фирм "залетело". Как ближе к концу дело пошло, решили кинуть людей, стали банкротить эту компанию "ДЕКО", которая существует на протяжении 20 лет, у которой 500 человек работников, согласно выпискам, 14 миллиардов рублей оборот. Очень серьезная компания с большими активами. Их банкротят и выводят.

Как ближе к концу дело пошло, решили кинуть людей

Конкретно наша фирма поставляла для стройки электроинструменты и расходные материалы для сварки, для зачистки железнодорожных рельс: болгарки, отрезные диски. Сейчас у всех проблемы именно с железнодорожной секцией моста, которая прямо сейчас сдается. По телевизору показывают, что она начинает работать, начинают вагоны по ней ходить, а мы остались как обманутые дольщики. В марте нам писали письмо о намерениях рассчитаться с нами. Информационное письмо о том, что они признают этот долг, что они его заплатят в кратчайшие сроки. В феврале они писали и обещали в марте рассчитаться. Но на тот момент процедура банкротства уже начиналась: поменялось три руководителя, директоров меняют, заметают следы.

Когда полтора года назад мы начали участвовать в стройке Крымского моста, это был очень эмоциональный момент, что мы работаем на такой крупной стройке. Национальный проект, в конце концов. Сейчас мы чувствуем разочарование, мягко говоря, очень мягко говоря. А если быть точным, то кинули нас, государство кинуло, получается. По сути, государство оплатило компании деньги, а потом не смогло проследить за тем, куда они деваются деваются", – говорит один из авторов видеообращения к Путину Алексей Борецкий.

Письмо представителей пострадавших компаний в администрацию президента РФ, прокуратуру и Следственный комитет (для того, чтобы скачать документ в формате pdf, кликните по картинке):

АО "Фирма ДЕКО" не раскрывает своих конечных бенефициаров, однако сразу несколько человек рассказали Радио Свобода, что реальным ее владельцем была новосибирская компания "Сибмост", принадлежавшая Альберту Кошкину. Кошкин с 2011 по 2016 год, по данным РБК, освоил более 105 миллиардов рублей на госконтрактах, при этом человек с такими же именем и фамилий фигурировал в "Панамских бумагах" как бенефициар панамской компании CADEN FINANCE S.A. В числе крупнейших проектов "Сибмоста" – строительство Угринского моста через Обь, четвертого моста через Енисей, северного обхода Новосибирска и реконструкция аэропорта Абакана.

С июля 2016 года в суде рассматривается дело о признании "Сибмоста" банкротом. В 2017 году в отношении самого Альберта Кошкина также была начала процедура банкротства из-за его долгов "Экспобанку". "Сибмостом" Кошкин владел вместе со своим сыном Владиславом, по совместительству депутатом Законодательного собрания Новосибирской области. В сентябре 2017-го, как писал "Коммерсант", контроль над компанией получило московское "Объединенное мостостроительное предприятие" (ОМП), созданное весной 2017 года структурами Сбербанка, АФК "Система" и "Звенигородской ДСК". В марте 2018 года руководителем компании был назначен Антон Гурьянов, возглавлявший до этого казанский филиал АО "Волгомост". Он же с 24 апреля до 20 мая 2019 года, как следует из базы данных юридических лиц "СПАРК", был директором АО "Фирма ДЕКА".

Как рассказал Радио Свобода Геннадий Темный, директор ещё одной из не получивших денег за стройку Крымского моста фирм, ООО "Автобел", он лично общался с Владиславом Кошкиным на стройке российского "проекта века". Тот якобы рассказал ему, что "ДЕКО" "отцепили" от "Сибмоста" именно для того, чтобы фирма не пострадала при процедуре банкротства. Сам Владислав Кошкин отказался комментировать Радио Свобода ситуацию с задолженностью перед субподрядчиками компании, сказав, что, возможно, будет готов сделать это позже. Кошкин-младший также отказался подтвердить или опровергнуть информацию о том, что он является конечным бенефициаром АО "Фирма ДЕКО".

Геннадий Темный в интервью Радио Свобода описал конфликт, приведший к задолженности перед строителями моста, так: якобы "СГМ-Мост" Ротенберга не принял у "ДЕКО" часть заказанных работ по сварке секций железнодорожного моста на сумму в 400 миллионов рублей. По словам Темного, в "СГМ-Мосте" обещали "ДЕКО" уладить вопрос и принять работы, однако, так и не выполнили обещания. На сегодняшний день этого так и не произошло, рассказал Радио Свобода нынешний директор "ДЕКО" Сергей Репников. По его словам, сейчас он разбирается с долгами вверенной ему компании и пытается уладить сложившуюся ситуацию.

В московском офисе "СГМ-Моста" отказались комментировать ситуацию Радио Свобода, попросив направить письмо по электронной почте. На момент публикации этого материала ответ нами получен не был. Руководитель реализации проекта строительства моста через Керченский пролив Александр Островский, назначенный Аркадием Ротенбергом на эту должность в марте 2015 года, так же заявил Радио Свобода, что пока не готов комментировать сложившуюся ситуацию.

В компании "СГМ-Мост" Аркадия Ротенберга не только не признают долг перед АО "Фирма ДЕКО", но и считают, что задолженность есть с её стороны. В пятницу агентство РИА "Новости" сообщило со ссылкой на инфоцентр "Крымский мост", что "СГМ-Мост" в досудебном порядке потребует от АО "Фирма ДЕКО" деньги за невыполненные работы по строительству Крымского моста. В сообщении инфоцентра говорится, что "СГМ-Мост" признаёт, что "ДЕКО" выполнила основные объемы работ, но считает, что компания не отработала аванс. О том, что субподрядчики "ДЕКО" стали заложниками этой ситуации и уже более полугода не могут получить положенные им деньги за выполненные работы и поставленные товары, в этом сообщении ничего не говорится. Сообщается лишь, что недовыполненные объемы работы перераспределены между другими участниками строительства, а конфликт не повлияет на сроки сдачи железнодорожной части моста, который, как заявил 20 июня генеральный директор ФГУП "Крымская железная дорога" Алексей Гладилин, примет первый пассажирский поезд в начале декабря 2019 года.