В Екатеринбурге пришли с обысками к противникам строительства храма

В Екатеринбурге у участников майских протестов против строительства храма на месте сквера идут обыски и допросы. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

По данным Znak.com, один из тех, у кого полиция проводит обыск, – Максим Корчемкин, который ранее был оштрафован на 10 тысяч рублей за установку в городе "надгробия Путина". Позже эту информацию подтвердил телеграм-канал "Апология протеста". В связи с чем проводится обыск, в настоящий момент неизвестно.

Кроме Корчемкина сотрудники правоохранительных органов приходили с постановлением об обыске к ещё одной участнице протестов – Татьяне Марковой. Однако её не оказалось дома, сообщает URA.ru. Активистку вызвали на допрос по уголовному делу в качестве свидетеля.

О каком уголовном деле идет речь, неизвестно. "ОВД-Инфо" связывает следственные действия с делом о массовых беспорядках, которое возбудили в июне. До сих пор не было известно ни о подозреваемых, ни об обвиняемых по этому делу.

В МВД Свердловской области заявили, что сотрудники полиции в обысках участия не принимали. Представитель регионального управления ФСБ от комментариев отказался.