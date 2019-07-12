Полиция в Брянске проверяет видео, на котором местная 21-летняя жительница Алёна Червякова танцует латиноамериканский танец реггетон. Они выясняют, не нарушает ли он закон об оскорблении власти. Ранее Червякова была оштрафована за то, что танцевала на фоне памятника погибшим в Великой Отечественной войне.О вызове Червякову в полицию сообщил в телеграме глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков. По его словам, сотрудник полиции уведомила адвоката Червяковой о проверке июльского видео, где она танцует с шестью другими людьми на статью о неуважении к власти. По утверждению Чикова, полицейские сообщили адвокату, что проверяют все видео с танцами, которые она когда-либо публиковала.

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В мае суд в Брянске оштрафовал Червякову на 30 тысяч рублей за танец у местного памятника участника Великой отечественной войны "Курган бессмертия". Она признала свою вину, но отметила, что своим танцем не хотела никого оскорбить, а просто пыталась снять красивое видео.