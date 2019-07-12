Независимые кандидаты в Мосгордуму потребуют конкурентных выборов

Независимые кандидаты в Московскую городскую думу в ближайшие дни встретятся с избирателями. Цель встречи – "отстоять право на конкурентные выборы".

По мнению оппозиционных кандидатов, избирательная комиссия предвзято относятся к ним при проверке подписей избирателей. Оппозиционеры считают это политическим заказом на устранение с выборов "неугодных столичной мэрии политиков".

Ожидается, что во встрече примут участие 17 кандидатов, в их числе представители команды Алексея Навального и Дмитрия Гудкова, а также партии "Яблоко".

Власти Москвы заявили о том, что не получали уведомления о проведении митинга. Организаторы, как и те, кто придёт на встречу, могут быть привлечены к ответственности, заявили в мэрии.

Ранее депутаты жаловались на нарушения избирательного законодательства как со стороны кандидатов от мэрии Москвы, так и со стороны Мосгоризбиркома.

Подача документов на регистрацию кандидатов в Мосгордуму завершилась 6 июля. Оппозиция опасается, что собранные для участия независимыми кандидатами подписи не будут приняты.

Выборы в Московскую городскую думу пройдут 8 сентября.