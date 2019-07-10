У избирательной комиссии Москвы начались пикеты с требованием регистрации оппозиции на выборах

Около здания Московской городской избирательной комиссии в центре города началась серия одиночных пикетов в поддержку регистрации независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Об этом в своём фейсбуке сообщил муниципальный депутат Илья Азар.

Акция началась в 11 утра по Москве и запланирована до 22 часов вечера, пишет "Новая газета". По данным издания, в пикетах принимают участие московские муниципальные депутаты, на акции присутствует полиция.

Подача документов на регистрацию кандидатов в Мосгордуму завершилась 6 июля. Решение о допуске кандидатов московские окружные избирательные комиссии должны принять до 17 июля. Оппозиция опасается, что собранные для участия независимыми кандидатами подписи не будут приняты.

Выборы в Мосгордуму запланированы на единый день голосования 8 сентября. Депутаты будут избираться по 45 одномандатным округам.

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